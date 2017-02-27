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〈北部〉自主學習3.0實驗室 106學年度招生

2017-02-27

〔記者陳昀／桃園報導〕市府教育局在多所學校推動實驗教育，打頭陣的桃園國中在一○六學年度開辦「自主學習三．○實驗室」，目前已完成初步規劃，三月底前會擬定招生簡章，第一學年先招收三十名學生。

教育局中等教育科長林光偉表示，「自主學習三．○實驗室」是由學校提供場地、設備及師資，讓學生自訂學習方向，自己找資料、解決問題，從被動的「師長要我學」到主動的「我自己要學」，從中享受學習樂趣，達到學習成就。

桃園國中校長陳寶慧指出，「自主學習三．○實驗室」規劃三大主軸，包含「典範人物經典專題講座」，邀請業界、實務界的專家分享經驗與理論，也會錄影放上網路平台，把課程內容推動到全市；「自主學習探究課程」引進高中、大學教師授課，協助學生尋找學習方向；「媒合學生至他校旁聽或選修」，等學生學習情形穩定，媒合到高中、大學上課，最後輔導學生發表學習成果。

陳寶慧表示，「自主學習三．○實驗室」設有網站平台、隨選視訊、課程資料庫，並留有個別學習、小組討論的空間，學校會準備充足的設備與資源讓學生自行選修，只要學生自主能力強、願意主動學習，無論是在各學習領域都很超群的「全才學生」，或特別擅長某個學習領域的「偏才學生」，都適合報名。

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