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〈北部〉春耕頭洗一半 新屋農連署陳情

2017-02-27

〔記者李容萍／新屋報導〕石門水庫水情吃緊，水利署已宣布三月一日起，桃園、林口、新北板新及新竹地區實施第一階段限水（夜間減壓供水），農委會也請桃園、石門兩地水利會發函灌區農民「得於二月底前辦理變更申報轉作旱作或休耕措施」，這讓農民非常不滿，抱怨政府現在才輔導休耕，農民早已投入育苗、肥料、插秧等作業經費，數十萬、甚至上百萬元成本豈不血本無歸？

新屋區農民莊育來表示，已經插秧的農田不受水情影響，仍會持續施肥，接下來有沒有水可以灌溉？一切看老天爺了，水情吃緊不是偶發，政府應該及早研判並作好水權分配，不是等到農民開始春耕才貿然公布粗糙的休耕政策，農民已展開連署陳情，希望市府農業局向中央農委會反映農民的不平之鳴。

石門水庫因連續兩個多月都雨量偏低，廿日起配合鋒面進行人工增雨，並請空軍氣象聯隊協助空中增雨，這幾天累計雨量約六十六毫米，水位雖然暫時「止跌」，但蓄水量仍然只有五成多，截至昨晚七點，大壩水位二三一．五三公尺，蓄水量一億○五二三萬噸，蓄水率五十二．二七％，水情依舊告急。

第一階段限水將於三月一日實施，農業灌溉用水從三月一日起也減供打七折，三月十一日再依水情，討論是否增加減供的折數；北區水資源局副局長邱忠川表示，從廿日春雷響起，桃園平地累積雨量超過一百毫米，農田和埤塘都灌滿水了，水庫減供農業用水，短期內對農作物生長的影響不大。

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  • 新屋農民春耕不踩煞車，能不能順利收割，全靠老天爺幫忙。 （記者李容萍攝）

    新屋農民春耕不踩煞車，能不能順利收割，全靠老天爺幫忙。 （記者李容萍攝）

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