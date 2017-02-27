〈中部〉紫南宮發錢母 信眾冒雨排長龍

2017-02-27

〔記者謝介裕／竹山報導〕慶祝土地公聖誕，二十六日南投縣竹山鎮紫南宮發放今年最後一波「招財錢母」，與信眾一起向土地公祝壽、祈福，吸引信眾大排長龍等領錢母，即使被雨淋成落湯雞，也甘之如飴。

二二八假期第二天，紫南宮一早就人聲鼎沸，有向紫南宮供奉的主神土地公上香祈福，也有準備烤豬還願兼祝壽，更多的人是為了「招財錢母」而來。

由於清晨下起滂沱大雨，許多人都被淋成落湯雞，廟方於是決定前二百人加發典藏版盒裝金銀錢母、二百零一至四百號加發琉璃項鍊、四百零一至一千號的人，除原先銀色錢母以外，再加碼一枚金色錢母，上午九時開始發放錢母，總計發出一萬枚的錢母。

紫南宮管理委員會主委莊秋安指出，此次也是今年新春最後一波發放錢母的活動，今年累計發出錢母約三十萬枚。