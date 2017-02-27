〈中部〉迎白沙屯媽 至善協會趕製平安餅
2017-02-27
〔記者廖淑玲／雲林報導〕白沙屯媽祖來囉！
迎接白沙屯媽祖到雲林北港進香，雲林至善文化協會總動員趕製至善平安餅、平安龜分送信徒。
白沙屯媽祖往北港徒步進香歷史悠久，來回四百多公里，行程路線是經媽祖旨意而決定，是全台最有特色的徒步進香活動，獲行政院文建會頒發證書指定為國家重要民俗的無形文化資產。
白沙屯媽祖昨天凌晨二點卅分從苗栗拱天宮出發，展開為期十二天十一夜的徒步進香活動，預計三月二日中午十一點前抵達北港北辰派出所前。
雲林至善文化協會近日來趕製五千個至善餅、平安龜（意指平安歸）五百個、至善狀元糕二百個將沿路分送信徒，展現會員及志工對媽祖的虔敬之心。
至善文化協會榮譽會長蔡銘貴指出，協會除了送平安餅也將贈送媽祖進香背包五百個，三月二日下午三點半在北港鎮光明路八十二號至善北港服務處擲筊贈送，另有白沙屯媽祖加持錢母及天后三D項鍊，歡迎共襄盛舉。
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