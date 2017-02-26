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〈南部〉暖冬少雨 高雄青梅結果率僅2成

2017-02-26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年因氣候異常，暖冬又少雨，造成全國青梅產量大減，高市產量全國第一，但接連二波寒流，日夜溫差超過五度，又無雨水滋長，以致低海拔幾乎無梅可採，高海拔只剩下二成，減產情況歷年最慘，價格恐再創新高。

果實小 4月才能採收

高市桃源、六龜區、那瑪夏為青梅主要產區，種植面積近一千四百公頃，年產量平均七千八百噸，近年因氣候異常，產量逐年下降，去年原本應於二月開花，卻於前年十月突然開花，加上暖冬影響，導致採收期延到去年四月，產量只剩下三成。

甲仙農會表示，今年情況更慘，青梅生長不正常，上一波寒流時，高海拔開花率雖達五成，但只有二天，時間太短，且日夜溫差過大，中午高溫達三十度，造成花被曬傷，甚至結不了果，天氣忽冷忽熱不利青梅生長。

農會指出，好不容易等到這波寒流，高雄依然不冷，中午甚至太陽高掛，氣溫仍有廿多度，日夜溫差超過五度，使得低海拔幾乎無梅可採，高海拔只剩下二成，又缺乏雨水滋長，往年此時果實有五十元硬幣大小，目前僅五元硬幣大小，預料採收期將延後到四月。

產量少 價格恐創新高

值得一提的是，青梅最慘時，每公斤僅五元，近年來量少價揚，盤商搶貨，去年每公斤約六十元，今年產量比去年更慘，價格可望再創新高。

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  • 今年暖冬雨水又少，梅子結果率僅二成，是最慘的一年。（記者陳文嬋攝）

    今年暖冬雨水又少，梅子結果率僅二成，是最慘的一年。（記者陳文嬋攝）

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