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〈北部〉宜蘭》贈「農民圖」 黃玉成向農民請命

2017-02-26

農政管制 盼尊重農民生存權益

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣籍畫家黃玉成致贈「農民圖」給宜蘭美術館珍藏，對農民一直抱懷的他，開玩笑說：「贈圖是要讓載斗笠的農民，不是只能在太陽下，也能進入美術館吹冷氣。」對於農地農用政策，黃玉成認為，農地管制要求最大公約數，農民生存權益必須受到尊重。

捐「農民圖」給宜蘭美術館珍藏

黃玉成的父親是世紀農人，在他百歲生日時，黃玉成以「土地」為題辦過畫展，並寫下「土地是父親畫布，畫布是我的土地。鋤頭是父親的筆，筆是我的鋤頭」等字句；黃玉成的畫作一直有著農人身影，昨起至四月九日在宜蘭美術館舉辦「無名．吾民」個展，黃玉成捐了一幅「農民圖」讓美術館珍藏。

黃玉成說，花花草草都可以進美術館，捐農民圖是希望讓戴斗笠的農人也能進入美術館，美館也應該要有這樣的東西，台灣是農業發展起來的，現在已經被忽略，農民勞動精神與價值是非常珍貴的，這價值可長可久。

黃玉成對於宜蘭縣農地農用與農地管制政策，也一直很關心；他說，農地保護很重要，但要怎麼保護？要讓農民能夠生存才能保護農地，如果只有土地考量，未站在農民立場，那是不成立的，農地應該要管制，但要有最大的公約數。

他指出，樸實農人保留了農地，許多未專注、愛惜農地的人，把它拿去商業使用已經獲利，如果完全管制，老實農人變成最大受害者，台灣農地那麼小，很多人要求農人不要破壞，要提供新鮮便宜農食，但有沒有想過，這樣的話，農民能不能活得下來。

黃玉成指出，農地十分之一可以蓋農舍，十分之九要農地農用，十分之一是農民生命依據，這樣有什麼不對，難道農人不能在農地安身立命，不能使用農地，要因商人炒作被犧牲嗎？農民要讓永續經營，應該要尊重他們的生存權益。

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  • 宜蘭縣籍畫家黃玉成致贈「農民圖」給宜蘭美術館珍藏。（記者游明金攝）

    宜蘭縣籍畫家黃玉成致贈「農民圖」給宜蘭美術館珍藏。（記者游明金攝）

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