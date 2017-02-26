〈中部〉趣遊彰化 青年返鄉打造旅行平台

2017-02-26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化很無聊？彰化市除了八卦山大佛，根本就沒有看頭？曾在台北旅行社從事行銷、帶團的邱明憲，六年前決定返回家鄉彰化市，打造「行銷彰化」的旅行平台，今年正式推出小旅行的導覽行程，要扭轉「彰化很無聊」的刻板印象！

邱明憲說，他不論帶團或是出國，都要從介紹自己的家鄉開始，但是他卻發現很少有外國遊客來到彰化旅遊，尤其是他從小生長的彰化市，讓他決定返鄉來改變。

「任何地方都是獨一無二的！」邱明憲認為，在地深度小旅行是未來趨勢，每個地方都有不同的在地特色，以彰化市來說，從爌肉飯展開的味覺探索，就是最平民的享受；來到全國最長的天空步道，就應該探索八卦山的生態；彰化市寺廟古蹟密度很高，用步行方式來走訪百年香鋪、百年繡莊與廟宇，都很適合。

因此，他從今年開始推出「認識彰化」小旅行，尋找各行各業學有專長的人來導覽，從寺廟建築、八卦山生態、民間信仰都有；昨天就由南瑤宮金意承青年會成員陳俊達來導覽「媽祖遶境預習課」，從走訪百年香鋪店到傳統繡莊，報名參加成員有小學生，也有人專程從台中來，代表深度小旅行確實有其市場。

從小旅行出發，邱明憲認為這是「團體戰」，他尋找志同道合的各領域專家來導覽，他提供平台，未來他希望能夠推出日文團、英語團，就像台灣人出國可以到當地參加「短期套裝行程」，他相信，彰化市也行。