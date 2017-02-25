〈台北都會〉市中運男標槍 刷新大會23年紀錄

2017-02-25

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市一○六年中等學校運動會昨天落幕，共五十三人次打破廿五項大會紀錄，其中海山高中選手賴冠羽在男子標槍項目刷新大會廿三年紀錄，原紀錄保持人江翠國中學務主任吳其融，獲悉自己在民國八十三年締造的紀錄被超越，覺得後繼有人很欣慰。

賴冠羽於高男組標槍以六十三．一二公尺，刷新保持廿三年的原大會紀錄六十一．○三；新北高工鄭惠政在高女組鉛球項目，以十三．四六公尺打破十年前新北高工（原名海山高工）楊佩蓉創下的十三．一二公尺成績，為今年市中運留下歷史新紀錄。

游泳項目有四十四人次打破十八項大會紀錄，其中福和國中康耘綺、永和國中張哲維、中和高中廖廷宜、丹鳳高中黃敏華、錦和高中林昱均、林口高中林家戎、中和高中王敬涵、陳睿澤各打破兩項大會紀錄；福和國中陳思綺、永和國中林廷翰、丹鳳高中王怡臻、中和高中李沂珈與黃彥禔更締造三項大會新紀錄。