〈台北都會〉基隆碇內河濱步道施工 下方蛇籠流失
2017-02-25
〔記者林欣漢／基隆報導〕水利署第十河川局進行河濱步道工程，要把基隆暖暖碇內、新北瑞芳四腳亭這塊最後一哩缺口的拼圖接上，目前正在施工，附近居民發現，河濱步道邊坡下方的蛇籠有流失情形，擔心地層滑動影響邊坡穩定性，對此，第十河川局表示，施工時有納入考量，請民眾放心。
基隆河河濱步道早年未規劃完善，走到一半常路斷，第十河川局去年完成瑞芳瑞慶橋到碇內抽水站的河濱步道，目前正進行碇內抽水站、碇內加油站土地公廟前的第二階段步道工程，完工後，瑞芳、暖暖間的河濱步道就能完整串連。
當地碇安里長余冠龍指出，位於源遠路三二五巷碇內慈安宮後方的邊坡下方蛇籠，在第十河川局進行河濱步道施作時開始裸露，擔心汛期來時影響安全，附近居民每天都向他反映，擔心邊坡若塌，接下來就輪到房子。
河川局：步道護牆將與蛇籠互做穩固
昨天下午，立委蔡適應辦公室主任林明智邀第十河川局等單位現勘，第十河川局人員說明，在進行河濱步道銜接工程時，確實有破壞到舊有的部分蛇籠，調整工法後，新的河濱步道護牆將與舊蛇籠互做穩固，防止邊坡土石滑動，工程期間也會密切注意基隆河水位，目前設施結構都是正常安全，請民眾放心。
另外，民眾反映進入河濱步道的階梯過陡、濕滑等問題，第十河川局同意將改善階梯坡度，並增設扶手，避免老弱不慎跌倒受傷。余冠龍說，等步道完工後，要進一步引進社造資源，打造優質的基隆河畔環境。
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