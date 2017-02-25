〈中部〉高中生設計戒檳桌遊 將發行全國

2017-02-25

〔記者曾迺強／民雄報導〕嘉義縣竹崎高中學生馬禎晴、張宇唐，運用數學概念製作規則簡易的「戒檳之戰」桌遊，有運算能力的小學生也能立即上手，不分老幼學習了解嚼檳榔的危害，作品獲全國賽第二名，教育部將發行，全國各級學校的學子將玩得到這款由嘉義囝仔創作的遊戲。

馬禎晴表示，中埔、竹崎、番路是縣境檳榔栽種面積大宗的鄉鎮，遠方山頭配上檳榔樹是當地常見地景，政府近年宣導嚼檳榔有害健康，才據以發想藉「戒檳達人」與「紅唇族」二角色激戰，讓遊戲者了解嚼檳榔的優缺點。

張宇唐說，遊戲者抽定角色後，輪流出牌與抽牌，角色若是「戒檳達人」，要努力使嘴唇圖案的目標物由「○」逐步抵達健康指數「+30」，若是「紅唇族」則要抵達「-30」，任一方抵終點，遊戲即告結束，遊玩時可用有加減分數的功能卡達成目的，遊戲人數二或四人，有運算概念的小學生可立刻上手，遊戲時間約二十分鐘。

校長郭春松表示，二名同學另以相同概念製作「戒菸之戰」桌遊，能從中了解吸菸的壞處，這學期將以縣府撥付的健康經費重製，發送給鄰近國中、小學生遊玩。