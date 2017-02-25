| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃 連假首日北部清晨下探10度 4縣市大雨特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉高中生設計戒檳桌遊 將發行全國

2017-02-25

〔記者曾迺強／民雄報導〕嘉義縣竹崎高中學生馬禎晴、張宇唐，運用數學概念製作規則簡易的「戒檳之戰」桌遊，有運算能力的小學生也能立即上手，不分老幼學習了解嚼檳榔的危害，作品獲全國賽第二名，教育部將發行，全國各級學校的學子將玩得到這款由嘉義囝仔創作的遊戲。

馬禎晴表示，中埔、竹崎、番路是縣境檳榔栽種面積大宗的鄉鎮，遠方山頭配上檳榔樹是當地常見地景，政府近年宣導嚼檳榔有害健康，才據以發想藉「戒檳達人」與「紅唇族」二角色激戰，讓遊戲者了解嚼檳榔的優缺點。

張宇唐說，遊戲者抽定角色後，輪流出牌與抽牌，角色若是「戒檳達人」，要努力使嘴唇圖案的目標物由「○」逐步抵達健康指數「+30」，若是「紅唇族」則要抵達「-30」，任一方抵終點，遊戲即告結束，遊玩時可用有加減分數的功能卡達成目的，遊戲人數二或四人，有運算概念的小學生可立刻上手，遊戲時間約二十分鐘。

校長郭春松表示，二名同學另以相同概念製作「戒菸之戰」桌遊，能從中了解吸菸的壞處，這學期將以縣府撥付的健康經費重製，發送給鄰近國中、小學生遊玩。

廣告
  • 竹崎高中學生馬禎晴（中）、張宇唐（左二）運用數學概念製作「戒檳之戰」桌遊，獲全國賽第二名肯定。（記者曾迺強攝）

    竹崎高中學生馬禎晴（中）、張宇唐（左二）運用數學概念製作「戒檳之戰」桌遊，獲全國賽第二名肯定。（記者曾迺強攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
嘉市鐵路高架化 最快3月初核定

喊了三十幾年的嘉義市區鐵路高架化計畫，蔡英文總統去年底指示要求在今年底動工，近期核定在望；市長涂醒哲昨主持「市政成果報告暨嘉義市區鐵路高架化計畫」說明會時說，交通部已將計畫陳報到行政院，最快三月初核定…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：〈中部〉高中生設計戒檳桌遊 將發行全國


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.