| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃 連假首日北部清晨下探10度 4縣市大雨特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉國六延伸至霧社 國工局不看好

2017-02-25

〔記者佟振國／南投報導〕針對全國地方議會聯誼會提案爭取國道六號東延伸至花蓮，雖然立即遭到交通部以經費龐大、環保生態疑慮打回票，但南投縣長林明溱昨天希望國道六號能先由埔里延伸至霧社，紓解省道台十四線的交通負荷，但國工局也直指對當地經濟效益加分有限，更可能因山區觀光承載量不足而適得其反。

林明溱表示，目前到霧社、清境農場、合歡山的遊客已讓省道台十四線埔霧公路超出負荷，且多處路段常因災害坍方交通受阻，因此擔任立委時於交通委員會即建議國六至少先延伸至霧社，不僅分擔台十四線的車流，也提供更安全的道路。

其實國工局早在民國八十四年也針對埔里至霧社段的路線規劃評估，路線全長近卅公里，其中興建橋樑卅四座，總長十一．四公里，隧道六座總長七．一六公里，路工段總長十．六八公里，總工程經費約四一一億元，但至今已逾廿年，還是沒有結果。

國工局規劃組長陳宏仁則解釋，因霧社地區的腹地不足，鄰近的清境農場假日車流量大，停車空間不足，觀光承載量相對薄弱，一旦國六延伸至霧社，反而造成當地交通更加壅塞，因此計畫作罷。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
嘉市鐵路高架化 最快3月初核定

喊了三十幾年的嘉義市區鐵路高架化計畫，蔡英文總統去年底指示要求在今年底動工，近期核定在望；市長涂醒哲昨主持「市政成果報告暨嘉義市區鐵路高架化計畫」說明會時說，交通部已將計畫陳報到行政院，最快三月初核定…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：〈中部〉國六延伸至霧社 國工局不看好


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.