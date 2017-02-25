〈中部〉國六延伸至霧社 國工局不看好

2017-02-25

〔記者佟振國／南投報導〕針對全國地方議會聯誼會提案爭取國道六號東延伸至花蓮，雖然立即遭到交通部以經費龐大、環保生態疑慮打回票，但南投縣長林明溱昨天希望國道六號能先由埔里延伸至霧社，紓解省道台十四線的交通負荷，但國工局也直指對當地經濟效益加分有限，更可能因山區觀光承載量不足而適得其反。

林明溱表示，目前到霧社、清境農場、合歡山的遊客已讓省道台十四線埔霧公路超出負荷，且多處路段常因災害坍方交通受阻，因此擔任立委時於交通委員會即建議國六至少先延伸至霧社，不僅分擔台十四線的車流，也提供更安全的道路。

其實國工局早在民國八十四年也針對埔里至霧社段的路線規劃評估，路線全長近卅公里，其中興建橋樑卅四座，總長十一．四公里，隧道六座總長七．一六公里，路工段總長十．六八公里，總工程經費約四一一億元，但至今已逾廿年，還是沒有結果。

國工局規劃組長陳宏仁則解釋，因霧社地區的腹地不足，鄰近的清境農場假日車流量大，停車空間不足，觀光承載量相對薄弱，一旦國六延伸至霧社，反而造成當地交通更加壅塞，因此計畫作罷。