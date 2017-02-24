〈南部〉吳敦義稱「功在高雄」 劉世芳：市民有定見
〔記者葛祐豪／高雄報導〕愛河整治等建設是誰的功勞？引發吳敦義與劉世芳陣營隔空交火，吳陣營昨請來資深攝影記者背書；劉陣營則回擊說，吳敦義對於高雄貢獻，無需翻閱資料，市民早有定見。
前副總統吳敦義日前在臉書發文，指他在高雄市長任內，終止三山採礦合約、污水幹管與下水道建置、垃圾掩埋問題、愛河整治、高雄捷運、打通中華路等建設，「大刀闊斧為高雄市偉大進步的發展，做了最基礎的前期打底工作」。
民進黨立委劉世芳則在臉書發文反擊，指吳當年大部分計畫胎死腹中，愛河整治是謝長廷、捷運是陳菊上任通車，是民進黨執政政績，吳敦義「不要遇到選舉才想起高雄」。
雙方隔空交火，吳敦義南部辦公室昨天請出八十歲的資深攝影記者董青藍，秀出愛河歷年來的改變，強調吳敦義對愛河整治的功勞。
吳陣營以當年刊物照片佐證
吳敦義南部辦公室執行長林清強也拿出八十七年吳敦義任內的高雄市文獻會出版刊物，指「愛河那時就變美了！」謝長廷只是在城市美學上著力，包括愛河中正橋裝霓虹燈、設置愛之船遊河、城市光廊等。
林清強說，愛河整治起源於台灣省政府六十六年規劃的「高雄市仁愛河污染整治及污水下水道系統第一階段工程」，六十八年高雄市改制為院轄市後開始辦理，歷任王玉雲、楊金欉、許水德、蘇南成等市長，一直到吳敦義。
林清強強調，愛河整治是一項長遠的市政革命，劉世芳當過副市長，要批評前應先了解高雄發展歷史。
劉陣營回擊吳的計畫多落空
劉世芳辦公室回擊說，高雄市污水接管率在民國八十七年謝長廷上任時不到七％，在謝與陳菊努力下，縣市合併前接管率已接近六十％。
劉陣營表示，對比吳敦義擔任行政院長時，所提出高雄海空經貿城計畫，結果只是海市蜃樓、虛晃一招！過去相關政策的承諾落實與否，已幫吳敦義做最佳的註記。
劉陣營呼籲吳敦義回頭是岸，近日他「要競選黨主席還是意指競選下一任總統，猶如過去所說白海豚一樣會轉彎」，也可看出「把高雄的進步建設，收割成為吳敦義的政績」，似乎對吳敦義選情是有幫助的。
看更多！請加入自由時報粉絲團
後續合約問題待協商卡在大湖文化遺址與樹木保護問題的遠雄飛雁新村都更案，市府採取開放決策公民審議，匯集各方意見，經南市都市計畫委員會決議文化遺…
- 影帝7病纏身只剩印傭 決定遺產分給她
- 捍衛西太平洋！美軍PO照秀美日F-35戰機
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Protesters decry Aboriginal land policy proposal
- 通報=保護自己 恆春旅宿業樂配合
- 柯家洋柯震東 在家不聊李毓芬
- 錶王的故事6
- 菲中密約 中國不動黃岩島
- 美財長努勤︰強勢美元 長期是好事
- 【苦水啤酒海】沒有娘家可回的年初二
- 美教授30年自拍照不間斷 展現老化過程
- 這部「小綿羊」超猛！ 竟然撞破遊覽車
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 University sets up group to collect opinions on statues
- 2/23 威力彩頭獎連3摃
- WSBL女籃》 林育庭 黃凡珊強攻 國泰7連霸
- 海巡破8級浪 查扣1200萬元私菸
- 錶王的故事4
- 台幣升值3.4分 創近21月新高
- 倫敦警界最高職務 近2世紀來首見女性擔任
- 新一日遊 團費恐漲3到5成
- 本田LPGA泰國高球賽》妮妮73桿 首輪並列第44
- 2017日內瓦錶展專輯23：方圓錶盤時間藝術2
- 德仁生日 愛子公主暴瘦亮相
- 老將漸凋零 3星恐告別
- 台積電領先英特爾 5奈米2019年試產
- 大學考招新制 申請最多採4科
- 想長壽 英國研究：一天得吃10份蔬果
- 2017日內瓦錶展專輯25：方圓錶盤時間藝術4
- 67歲婦詐76歲嬤 2人都是受害者
- 薛化元：還有機關拒開放228檔案
- 網購筆電 女大生被騙整年生活費
- 彭博︰美中貿易戰 台灣受害深
- 港警自比遭迫害猶太人 以色列領事館：言論不當
- 2017日內瓦錶展專輯20：時間篇章如詩如畫3
- 中華電信 全球首發LWA 4G+Wi-Fi網路
- 頂新逃漏稅 魏應充犯44罪 繳328萬免坐牢
- 聯邦銀白金卡買機票 可享海外全程旅平險
- 光良淚訴 過世愛犬入夢告別
- 《台股青紅燈》台商跳樓大拍賣
- 去年出版新書機構 跌破5000家
- 禽流感羽絨暴漲 光隆賺飽庫存
標題：〈南部〉吳敦義稱「功在高雄」 劉世芳：市民有定見
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email