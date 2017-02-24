〈南部〉吳敦義稱「功在高雄」 劉世芳：市民有定見

2017-02-24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕愛河整治等建設是誰的功勞？引發吳敦義與劉世芳陣營隔空交火，吳陣營昨請來資深攝影記者背書；劉陣營則回擊說，吳敦義對於高雄貢獻，無需翻閱資料，市民早有定見。

前副總統吳敦義日前在臉書發文，指他在高雄市長任內，終止三山採礦合約、污水幹管與下水道建置、垃圾掩埋問題、愛河整治、高雄捷運、打通中華路等建設，「大刀闊斧為高雄市偉大進步的發展，做了最基礎的前期打底工作」。

民進黨立委劉世芳則在臉書發文反擊，指吳當年大部分計畫胎死腹中，愛河整治是謝長廷、捷運是陳菊上任通車，是民進黨執政政績，吳敦義「不要遇到選舉才想起高雄」。

雙方隔空交火，吳敦義南部辦公室昨天請出八十歲的資深攝影記者董青藍，秀出愛河歷年來的改變，強調吳敦義對愛河整治的功勞。

吳陣營以當年刊物照片佐證

吳敦義南部辦公室執行長林清強也拿出八十七年吳敦義任內的高雄市文獻會出版刊物，指「愛河那時就變美了！」謝長廷只是在城市美學上著力，包括愛河中正橋裝霓虹燈、設置愛之船遊河、城市光廊等。

林清強說，愛河整治起源於台灣省政府六十六年規劃的「高雄市仁愛河污染整治及污水下水道系統第一階段工程」，六十八年高雄市改制為院轄市後開始辦理，歷任王玉雲、楊金欉、許水德、蘇南成等市長，一直到吳敦義。

林清強強調，愛河整治是一項長遠的市政革命，劉世芳當過副市長，要批評前應先了解高雄發展歷史。

劉陣營回擊吳的計畫多落空

劉世芳辦公室回擊說，高雄市污水接管率在民國八十七年謝長廷上任時不到七％，在謝與陳菊努力下，縣市合併前接管率已接近六十％。

劉陣營表示，對比吳敦義擔任行政院長時，所提出高雄海空經貿城計畫，結果只是海市蜃樓、虛晃一招！過去相關政策的承諾落實與否，已幫吳敦義做最佳的註記。

劉陣營呼籲吳敦義回頭是岸，近日他「要競選黨主席還是意指競選下一任總統，猶如過去所說白海豚一樣會轉彎」，也可看出「把高雄的進步建設，收割成為吳敦義的政績」，似乎對吳敦義選情是有幫助的。