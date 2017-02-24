| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.5度 10縣市低溫特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉高三畢業後大學再考招 朱立倫贊同

2017-02-24

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北公私立國高中校長會議昨於林口高中舉行，逾百名國高中校長齊聚一堂，新北市長朱立倫致詞時表示，日前全國兩百多名高中職校長連署要求延後大學考招，建議推甄、分發等應在高三畢業後辦理，新北對此深表贊同。

一○七課綱即將上路，牽動大學考招，日前全國兩百多位高中職校長與主任連署，呼籲還給學生完整的十二年國教學習，建議高三畢業後再進行推甄、分發等大學考招流程，朱立倫昨對此表示贊同，也盼校長針對技術層面討論出周延方案，讓考招制度更完善。

此外，朱立倫也指出，新北市於民國一○○年的在地就學比例僅四成二，這些年透過國立高中改制市立、整合公私立資源，將各校打造得更具特色，目前已有超過七成的新北學子在地就學，今年則更全面性關懷，從幼兒園照顧到高中職，從教育環境改善至扶弱協助等，縮小學習成就低落學生的落差。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
市庫結餘增 議員：稅金超收

王世堅批澎風市長柯文哲二月初表示，上任兩年，市庫結餘四二○億元；不過，民進黨議員王世堅發現，去年歲入超收主因竟是不少企業大老、富人繳了一三六．四億元遺產稅，導致北市府超收七十五．八億元遺產稅，其他超收…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：〈台北都會〉高三畢業後大學再考招 朱立倫贊同


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.