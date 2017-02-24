〈台北都會〉高三畢業後大學再考招 朱立倫贊同

2017-02-24

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北公私立國高中校長會議昨於林口高中舉行，逾百名國高中校長齊聚一堂，新北市長朱立倫致詞時表示，日前全國兩百多名高中職校長連署要求延後大學考招，建議推甄、分發等應在高三畢業後辦理，新北對此深表贊同。

一○七課綱即將上路，牽動大學考招，日前全國兩百多位高中職校長與主任連署，呼籲還給學生完整的十二年國教學習，建議高三畢業後再進行推甄、分發等大學考招流程，朱立倫昨對此表示贊同，也盼校長針對技術層面討論出周延方案，讓考招制度更完善。

此外，朱立倫也指出，新北市於民國一○○年的在地就學比例僅四成二，這些年透過國立高中改制市立、整合公私立資源，將各校打造得更具特色，目前已有超過七成的新北學子在地就學，今年則更全面性關懷，從幼兒園照顧到高中職，從教育環境改善至扶弱協助等，縮小學習成就低落學生的落差。