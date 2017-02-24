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〈北部〉機捷A22站新亮點 「綠地天幕」啟用

2017-02-24

老街溪畔親水休憩 風雨無阻

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園機場捷運A22（中壢區老街溪站）仍在興建中，市府在當地先規劃一．三公頃的綠地，已在一○四年開闢完成，設有景觀步道、休憩座椅、體健設施、活動廣場等，由於周邊人口密集、使用率高，工務局斥資六百六十萬元建置的「綠地天幕」昨天啟用，讓老街溪畔新增亮點和風雨無阻的活動空間。

市長鄭文燦、市議會議長邱奕勝、中壢區長林香美、周邊居民昨天踴躍出席啟用典禮，剛好碰到綿綿細雨，大夥全擠在天幕下方，直說派上用場！

鄭文燦表示，A22老街溪站周邊有興國公有生鮮市場、興國派出所、中壢高商、新明國小、中壢觀光夜市等，人口眾多，新啟用的「綠地天幕」位於老街溪畔，總面積一百坪，不但遮風擋雨，安裝天井燈等燈光照明設施後也具有夜間照明功能，另設置截水溝連接至既有的排水溝，改善雨水潑濺至場內情況，也在落柱處設置植栽帶，避免民眾碰撞天幕基座，設計很貼心。

鄭文燦說，老街溪是中壢的生命之河，附近人口密集，市府會持續推動老街溪沿岸景觀二期更新工程、南區污水下水道系統、打造老街溪親水綠帶、爭取機場捷運A22老街溪站完工後先行通車等重要工作，提升中壢地區生活品質。

老街溪畔第一期景觀工程已經完成，市府編列六千萬元進行沿岸景觀二期工程，更新步道、照明設施、植栽、休憩場地、廁所等，讓老街溪沿岸更美觀，也規劃延伸老街溪卅公里的親水綠帶，預計從上游的平鎮伯公潭至下游青埔高鐵站，總經費約卅億元，讓老街溪沿岸綠帶從平鎮、中壢綿延至青埔。

鄭文燦說，為了改善老街溪水質，市府正在推動「中壢地區污水下水道系統建設ＢＯＴ案」，去年八月已完成簽約，未來中壢、平鎮地區的污水排放都會納管，老街溪會更清澈乾淨。

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  • 桃園市政府打造老街溪親水綠帶，提升中壢生活機能 ，在機場捷運A22老街溪站建置綠地天幕，昨天啟用。（記者李容萍攝）

    桃園市政府打造老街溪親水綠帶，提升中壢生活機能 ，在機場捷運A22老街溪站建置綠地天幕，昨天啟用。（記者李容萍攝）

  • 桃園市工務局斥資六百六十萬元建置的「綠地天幕」昨天啟用，讓老街溪畔新增亮點和風雨無阻的活動空間。（記者李容萍攝）

    桃園市工務局斥資六百六十萬元建置的「綠地天幕」昨天啟用，讓老街溪畔新增亮點和風雨無阻的活動空間。（記者李容萍攝）

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