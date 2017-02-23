〈北部〉八德國中女排成立3年 闖甲級決賽
2017-02-23
〔記者鄭淑婷／八德報導〕八德國中女子排球隊成軍僅短短三年，第二年就以黑馬之姿，拿下國中排球乙級聯賽冠軍，今年進階挑戰甲級闖進決賽，成軍十五年的男子排球隊，也同樣闖進甲級決賽，隊員們豪氣的說，希望三月中旬的決賽，能一舉搶入前三名，為桃園市爭取榮譽。
男、女排球隊同傳捷報，讓師長們都豎起大拇指，校方表示，校內體育館拆除重建，仍在驗收階段，隊員們長期只能在操場練習，或是向鄰近學校借場地，但他們從不喊苦，辛苦的練習果然有了回報。
女排教練林佳蓉表示，女排成軍第一年參加乙級聯賽拿到第七名，第二年就奪冠，今年以初生之犢不畏虎的態度，直接挑戰球技更高超的甲級比賽，來自全國十三支球隊歷經初賽、複賽，最終只有六隊能進決賽，八德女排就是其中一隊。
女排隊長江瑗華、副隊長呂心怡說，首度挑戰甲級一點都不緊張，雖然甲級隊伍平均身高大多超過一七○公分，球技也比乙級隊伍高超，她們仍透過戰術運用等策略闖進決賽，期盼決賽時能拿下好成績。
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