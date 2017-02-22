〈南部〉飆車就愛這裡 182線龍崎段「撞」況不斷

2017-02-22

蜿蜒起伏10公里 吸引機車族

〔記者吳俊鋒／龍崎報導〕一八二線龍崎段因進入山區，長約十公里的路程，蜿蜒起伏，吸引機車飆速挑戰，卻也導致交通意外不斷，歸仁警方統計，去年平均每個月就有近兩起的相關事故，頻率很高，因此展開防制危駕專案，嚴加稽查、取締，基於安全，呼籲騎士們切勿貪快，小心行駛為要。

一八二線經過關廟後進入龍崎的外環道起，至高雄內門交界，沿途轉彎處與上下坡的路段多，加上又沒有紅綠燈，騎士可疾馳而過，是重機車友的最愛，但意外也不少，讓當地居民心驚膽戰。

五年前騎重機的蔡姓男子，疑因過彎失控撞上路旁電線桿，再摔落護欄外約二十公尺深的陡坡不治；本月中又有車友發生事故，幸無生命危險。

事故頻傳 展開防制危駕專案

網友指稱，該處已陸續發生六起事故，三人送命，真的要小心，有的則是奉勸，公路並非賽道，視線死角多，且柏油品質也不同，「騎帥不騎快」。

歸仁警分局交通組長張世儒說，本月中的這起事故，發生在龍崎往關廟方向二十．六公里處附近，是騎士自撞右側護欄後，摔落一旁的駁坎，頭部擦傷、手腳骨折，重機前叉也斷裂，顯見肇事時衝擊力道之大。

與高雄旗山警分局區域聯防

張世儒表示，龍崎段常見重機在直線時催速上百公里，且「壓車」過彎道，真的很危險，已與高雄市旗山警分局區域聯防，希望遏止危險駕駛。

張世儒提到，根據統計，龍崎段去年的機車事故就有二十三起，其中有兩件造成死亡，目前每個月都有六次的稽查、取締勤務，蒐證後除逕行舉發之外，還將依公共危險罪嫌移送。