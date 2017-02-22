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〈南部〉海音中心工程邁第二階段 明年底完工

2017-02-22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕被視為亞洲新灣區五大建設之一的海音中心，目前工程順利，新工處表示已邁入第二階段，預計一○七年底完工，將成為高雄最耀眼的文創音樂生活基地。

亞洲新灣區是高雄市長陳菊大力推動的目標，五大建設包括：高雄展覽館、高市圖總館、輕軌第一階段、港埠旅運中心、海洋文化及流行音樂中心，前三項均已完工開放。

由台灣港務公司負責的港埠旅運中心，原本預計去年底完工，但港務公司已報備中央，將計畫進度延後，可能得延到一○八年八月才能完工。

已興建六間小型展演空間

至於投資超過五十四億元的海洋文化及流行音樂中心，工程順利，第一階段已興建六間小型展演空間，目前邁入第二階段的重頭戲，將興建大型室內表演廳、戶外表演場、流行音樂展示區等，並建置整體水岸環境景觀。

新工處昨指出，海音中心第二階段進度，目前約十％，可望明年十二月底如期完工。 新工處表示，海音中心建築設計以海洋意象為主，包含以六角形珊瑚礁形狀為屋頂的海洋文化展示中心、象徵浪花激濺飛揚的流行音樂展示區、容納五千人以上的大型室內表演廳建築群等。

文化局則強調，為強化海音中心的營運效益，規劃將文化創意產業專區納入一併興建，正由行政院審議中。

文化局表示，海音中心啟用後，可帶動高雄市成為亞太流行音樂創作表演中心，活絡南台灣文藝與經濟發展，保守估計每天可吸引超過八千名遊客，大型室內表演廳檔期，初期預估每年達十二至卅六檔。

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