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〈南部〉屏東縣警局長方仰寧卸任 潘孟安不捨擁抱

2017-02-22

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣警察局長昨交接，縣長潘孟安不捨擁抱卸任局長方仰寧，肯定他的認真，期許新任局長江雅文能在屏東開創新局。

肯定一年半任內表現

潘孟安表示，方仰寧到任屏東時，各界充滿質疑，他在一年六個月任內，創造出優良成績，不論是重大犯罪的偵破、民生竊盜案件、交通維護等都獲得重大改善，贏得信任和肯定，調任台北市警局主任祕書後，相信未來一定能大放異彩。

潘孟安致詞後完後，特別擁抱方仰寧，表達不捨。

方仰寧離情依依，他感謝屏東鄉親給他的包容，回到台北又得重新適應緊湊的生活步調。

新任警察局長江雅文六十四歲，警官四十一期，嘉義縣人，歷任高雄市楠梓、三民一、二分局長、高雄港務警察總隊長等職務，資歷完整，墾丁音樂季即將登場，毒品防制及交通是他上任後首要任務。

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  • 屏東縣警局長方仰寧調任台北市警局主任祕書，縣長潘孟安（右）在交接典禮上擁抱送別。（記者葉永騫攝）

    屏東縣警局長方仰寧調任台北市警局主任祕書，縣長潘孟安（右）在交接典禮上擁抱送別。（記者葉永騫攝）

  • 屏縣警局舉行卸新任局長交接，由縣長潘孟安（右二）及警政委員陳福榮監交。（記者葉永騫攝）

    屏縣警局舉行卸新任局長交接，由縣長潘孟安（右二）及警政委員陳福榮監交。（記者葉永騫攝）

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