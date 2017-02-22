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〈台北都會〉禽況不妙 台北市公園餵鳥已罰七件

2017-02-22

〔記者張議晨／台北報導〕台灣東部、中南部相繼爆發H5N6禽流感疫情，日前也有一名台商被檢出染上H7N9突變病毒，而在公園餵鳥可能間接碰觸鳥類或排泄物，增加感染禽流感風險，北市不僅加強取締「餵鳥」，更祭出重罰，截至廿日已告發七件，各開罰一千兩百元。

各罰1200元 勸導單已開出309件

環保局統計，北市共有十四處禽鳥聚集地，包括自由廣場、華山藝文特區、大安森林公園和二二八和平公園等，不少民眾會私自攜帶麵包及飼料餵食野禽，不時可見野鴿、野鳥成群飛舞，除飼料造成髒亂外，「鴿糞」也在人行道隨處可見。

隨著禽流感疫情不斷增溫，環保局科長蔡清村表示，民眾在公共空間餵食野鳥，通常會將飼料撒落一地，若稽查人員發現且勸導不聽，就可依法處一千兩百元至五千元罰鍰。自十三日起至廿日，已告發七件，分別為華山特區三件、北投關渡宮三件、昌隆公園一件；另有三○九件勸導單，以國父紀念館五十九件最多。

蔡清村進一步表示，開罰與否將視民眾有無將飼料亂撒而造成環境污染，但若民眾將飼料放在掌心，吸引禽鳥啄食，蔡清村坦言，因不算「污染」，所以放在手上餵食並不會開罰。

至於日前中部地區有業者將死禽隨意棄置，加上北市動物園目前停收野鳥救傷業務，民眾若發現傷鳥或死禽該如何處理？蔡清村回應，禽鳥防疫期間，死禽不管數量多少，都要通報動保處，民眾若在路上看到暴斃禽鳥，切勿接觸，「直接致電一九九九，通報市府就對了。」

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  • 防禽流感疫情擴散，北市至今已告發七件餵食禽鳥。（記者張議晨攝）

    防禽流感疫情擴散，北市至今已告發七件餵食禽鳥。（記者張議晨攝）

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