〈北部〉重建流標10次 竹南拖吊場變荒地

2017-02-22

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮拖吊保管場拆除五年多，苗栗縣警局前年選在竹南大埔特定區，重新興建臨時拖吊場，原一百天內完工，卻疑似廠商認為沒利潤，如今雜草叢生。苗栗縣警局表示，招標不順，已流標十次，將重新檢討合約。

頭份、竹南車輛 全拖到後龍

苗栗縣原有兩處拖吊場，分別位於後龍鎮北勢大橋旁及竹南苗北藝文中心。竹南場地因六年前舉辦台灣燈會而遭拆除，頭份市、竹南民眾的車輛遭拖吊，車主只能遠至苗栗拖吊場取車，相當不便。

苗縣警局後勤科指出，四年前決定在竹南大埔特定區科專八路、大埔八街興建臨時拖吊場，去年上半年申請多目標使用，進行設計標等作業都順利完成。

惟地方人士直指，該工程去年下半年早該完成，延遲至今還未見施作，質疑是否又因苗縣府財政困窘，致廠商不願意承包？

領款還要排隊 廠商：沒意願

有廠商直言，承包後必須透過苗縣府與台灣銀行建置融資平台進行領款，憂心領錢還要「排隊」，加上利潤考量，才沒意願。

苗縣警局後勤科指出，臨時拖吊場總經費約六百八十萬元，預計一百個工作天完成，興建完成後約可容納廿十輛車，去年下半年開始對外招標，卻流標十次。

縣警局檢討合約 再對外招標

苗縣警局後勤科表示，招標十次是因過程有修改標案內容、提高價金等部分契約修正，期間也有主動邀約縣內績優廠商承包，造成十次流標，研判是因廠商認為，屆時領款會有狀況，才無意願。

苗縣警局後勤科強調，接下來會檢討合約，調整方向，朝廠商有意願方向修改，爭取他們意願，現階段仍會持續對外公告招標。