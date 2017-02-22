〈中部〉遞補市議員不到一年 林素真也涉賄 遞補當選無效

2017-02-22

〔記者張瑞楨、蘇孟娟／台中報導〕民主政治的悲哀？台中市議員第一選區當選人楊永昌，去年二月因親友賄選案，被法院判決當選無效確定，由同選區落選頭林素真（無黨籍）遞補，不料，林素真遞補不到一年，台中高分院昨天（廿一日）也以參與賄選等理由，判決她「遞補當選無效」確定，台中市選委會指出，這席議員將「懸缺」，不再遞補。

任期過半、其他落選人票數不足 不再遞補

台中市選委會指出，這屆議員任期已過半，沒有補選問題，至於是否再遞補，因其他落選人得票數，不到該選區「吊車尾」當選議員得票數（最低當選票數）的一半，依法該席將予「缺額」，不再遞補。

前市議員楊永昌因親友幫他買票，去年二月三日被判決當選無效確定，台中市選委會進一步公告林素真遞補，同年二月廿五日發給證書，不過，她也因樁腳賄選，接下證書的翌日（廿六日），台中地檢署就提起當選無效之訴。

判決書顯示，林素真是二○一四年十一月廿九日台中直轄市議員第一選區（大安、大甲與外埔區）候選人，以最高票落選，俗稱落選頭，這場市議員選舉也一併舉辦里長等選舉，大安區西安里長候選人黃浚彥與林素真合作，由黃浚彥與樁腳在投票日前四天，以里長每票二千元、市議員每票五百元賄選，樁腳呂慶村並擔任兩人的操盤手。

台中高分院認定，林素真涉及交付賄賂罪，判決林素真當選無效，至於她涉及的刑事部分，去年八月台中高分院刑事庭雖判決無罪確定，但當選無效的民事訴訟是獨立審判，不受刑事判決的拘束。

判決書指出，黃浚彥、呂慶村賄選已判決有罪，黃浚彥又是林素真的大伯，原本無意參選西安里里長，是為了搭配弟媳婦林素真而參選里長，並共同籌畫選舉，呂慶村則是林素真競選團隊的秘書，也曾向林素真提及買票之事，這些證據都可認定林素真共同參與賄選，據此判決當選無效。