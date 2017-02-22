〈中部〉雲林水情穩定 嘉義明轉稍緊綠燈
〔記者林國賢、楊綿傑／綜合報導〕全國水情吃緊，雲林縣政府水利處長許宏博說，縣內水情尚維持代表供需穩定的「藍燈」，民生與灌溉用水暫時無虞，但這波春雨未如預期，民眾仍須做好抗旱準備，節約用水，水利處也會與水公司、水利會保持連繫。
至於嘉義地區，水利署昨天下午的水情會議決定，廿三日起燈號轉為水情稍緊的綠燈，加強水源調度及研擬因應措施。
雲林部分地區已夜間減壓
台水公司第五區管理處說，雲林縣每天民生用水約廿四萬多噸，主要由林內淨水廠供應，目前淨水廠每天可供應約十五．五萬噸水源，不足部分則由水井水源支應，目前民生用水供應穩定正常，但及早因應水情，部分地區已實施夜間減壓供水。
五區處副處長何承嶧說，湖山水庫尚未正式供水，雲林民生用水主要水源仍來自日月潭，現在水情仍亮藍燈，水利署近日召開水情會議，台水公司會視會議結論配合水利署水資源調度，因應可能的水情變化，希望用戶珍惜用水，有水當思無水之苦。
農田灌溉用水部分，雲林農田水利會說，一期稻作播種已接近尾聲，稻作灌溉用水基本上沒問題，但如果旱象持續，水利會已做好因應措施，五百餘口地下水井待命中，若供水仍有問題，將以輪流灌溉化解。
許宏博說，雲林已一個多月未下雨，部分山區河流出現乾涸情況，水情雖維持藍燈，事實上卻相當吃緊，尤其這波春雨不如預期，水情燈號恐會轉為綠燈，或第一階段限水的黃燈。
許宏博提醒，雲林民生用水與灌溉用水都還維持正常，短期應不會進入限水階段，雖然部分民生用水、灌溉用水可由地下水井補充，但雲林地層下陷嚴重，還是請民眾儘量節約用水，減少抽取地下水。
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