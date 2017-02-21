〈南部〉東商桃花心枯木 插翅重生
2017-02-21
〔記者黃明堂／台東報導〕台東高商桃花心木成林，樹齡有五十五年，去年被尼伯特颱風重創，其中一株救治無效，校方保留樹頭，請藝術家插上一對翅膀，化為木雕藝術重生。
進入東商校門，兩旁的桃花心木高大粗壯，校園其它角落也處處可見，校長劉玲慧說，原本全校共四十九棵，大約有五十五年樹齡，且比現在的三層樓樹高更高，但去年尼伯特造成大量折損倒伏。
經專家施救及校方後續維護，多數桃花心木已重現生機，但有二棵救不回來，為保留東商所有師生同仁們共同的記憶，她請藝術家蘇巨希飛以其中一株樹頭創作，擺在校前廣場，緊鄰桃花心木林，換個樣貌繼續保留。
劉玲慧說，桃花心木有個特色，種子在落地前，有像翅膀般的薄膜，隨風飛舞，因此藝術家為枯樹頭插上翅膀，象徵永遠展現這股延續生命的活力。
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