〈南部〉被指定辦2019燈會 屏東縣府錯愕

2017-02-21

〔記者侯承旭、林宜樟／連線報導〕屏東縣政府爭取二○一八台灣燈會，交通部觀光局卻宣布二○一九台灣燈會由屏東承辦，屏縣府雖感錯愕，仍表示尊重觀光局決定，但還未接獲正式公文。

二○一八台灣燈會由屏東縣與嘉義縣爭取主辦權，去年底並分別由縣長潘孟安與張花冠出席簡報。潘孟安強調屏東有多元族群文化，且是西部縣市唯一未辦過台灣燈會的縣市，應給屏東一個機會；張花冠則坐輪椅吊點滴進入簡報室，民進黨重量級立委陳明文還陪同力挺。

嘉縣強勢爭取 獲明年主辦權

上週觀光局宣布二○一八台灣燈會由嘉義縣主辦，二○一九台灣燈會則由屏東縣主辦。據媒體報導，張花冠在獲悉取得主辦權後透露，她曾向上面嗆聲，「如果不給嘉義，就算自己是民進黨也要造反」。

嘉義縣副縣長吳芳銘則表示，嘉縣府是連續兩年爭取燈會，空間、交通及住宿設施完善，更規劃以高科技結合地景藝術、在地文化和人文歷史，呈現與傳統燈會完全不同的景致，並利用光影變化，讓遊客白天也能欣賞，五十公頃燈區更是有史以來最大，整體方案具有優勢，因此獲選，至於觀光局為何一次宣布兩年的主辦權，嘉縣府並不知內情。

屏東縣爭取二○一八台灣燈會不成，反而「被指定」承辦二○一九台灣燈會，消息傳來屏縣府沒有喜悅，反而錯愕不已。

地方人士不滿 嗆不需委曲求全

連日來部分民代及鄉鎮長質疑，明年底即將進行地方選舉，承辦二○一八台灣燈會才有意義，屏東沒有意願爭取二○一九台灣燈會，建議屏東別辦了，不必因為是總統故鄉而委曲求全，「枉費總統和國會議長都是屏東人，高鐵和燈會都槓龜」。

屏縣府發言人黃建嘉強調，不解為何屏東無法取得二○一八台灣燈會主辦權，尊重觀光局的決定，但屏東縣政府至今尚未收到承辦二○一九台灣燈會的正式公文。

屏東縣爭取二○一八台灣燈會的計畫是在屏東市與東港大鵬灣設兩處燈區，並自籌三億元預算，至於二○一九是否比照辦理，黃建嘉表示，若地點與規模有變動，會跟觀光局協調；屏東縣有能力舉辦台灣燈會，相信中央也會提供一切必要資源。