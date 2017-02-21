〈台北都會〉大膽島昆蟲 驚見7新種
2017-02-21
〔記者吳正庭／金門報導〕金門國家公園管理處昨天表示，大膽島昆蟲資源調查結果，發現麻胸黃紋步行蟲等七種昆蟲是全國新紀錄種，顯現其昆蟲多樣性資源豐富。
金管處二○一五年委託張永仁團隊，對烈嶼地區及大膽島的昆蟲資源，展開基礎調查及蒐集影像資料。研究團隊提醒，大膽島即將開放觀光，其中熱帶虎頭蜂，雖僅有單一標本採集，但因毒性強，對人畜有一定程度威脅，究屬偶發性飛過？已繁殖族群？值得長期追蹤、觀察。
張永仁指出，除了七、八月常見、族群量豐富穩定的特色甲蟲「翹角姬兜蟲」外，大膽島已記錄三百一十二種昆蟲；其中包括八種全國最新紀錄種，分別是麻胸黃紋步行蟲、欖仁瘤象天牛、黑盾肥腳金花蟲、熱帶虎頭蜂、黃帶丸尺蛾、腌翅弄蝶、小帶透翅蛾。
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