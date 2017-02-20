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〈北部〉苗栗協雲宮 千株櫻花盛開

2017-02-20

〔記者張勳騰／苗栗報導〕位於苗栗縣公館鄉與獅潭鄉交界處的協雲宮，周邊栽種了上千株櫻花，目前櫻花盛開，賞櫻正是時候，最近吸引大批賞櫻人潮，成了手機拍照、打卡熱門景點。

協雲宮座落在公館、獅潭交界山區，從公館鄉沿山道進入大坑社區走苗廿四線，可開車直達，上山沿途不時可見山櫻粉紅、梨花透白。

最近協雲宮櫻花盛開，抵達到停車場後，則是成列的紅櫻迎賓，從停車場往下方山谷望去，則是紅色櫻花谷，令人驚艷。

協雲宮海拔約七百公尺，周邊種植的櫻花以山櫻為主，還有少量的吉野、八重櫻，樹齡最老有卅年左右，連日來吸引不少民眾上山。

來自桃園市的張姓情侶，昨天遠道而來，一親紅櫻芳澤，兩人不忘打卡及拍照，協雲宮周邊人聲鼎沸，相當熱鬧。

協雲宮說，目前區內櫻花約開八成，十天內都是賞櫻好時機，協雲宮周邊設有停車場，方便旅客賞櫻。

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  • 位於苗栗縣公館鄉與獅潭鄉交界處的協雲宮，周邊櫻花盛開，賞櫻正是時候。（記者張勳騰攝）

    位於苗栗縣公館鄉與獅潭鄉交界處的協雲宮，周邊櫻花盛開，賞櫻正是時候。（記者張勳騰攝）

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