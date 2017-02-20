| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉試乘首遇假日 家庭客機捷一日遊

2017-02-20

〔記者陳昀、李容萍、邱奕統／桃園報導〕前天週六是補班日，機場捷運自由試乘昨逢第一個假日，各站湧入許多「機捷一日遊」的家庭乘客。桃園大眾捷運公司統計，昨全線總運量為九萬八千多人次，較前幾天都來得多，桃捷也微調機制加速疏運，桃園市各站都不太需要排隊。

昨天桃園市除了A8長庚醫院站、A18高鐵桃園站、A21中壢環北站，其他各捷運站人潮依舊不多，不過各班直達車、普通車都相當擁擠，以A8站為例，第一梯次排隊人潮眾多，站務人員釋出近八百張號碼牌持續發放，並安排工作人員於驗票閘門協助，動線大致流暢。

A8長庚醫院站緊鄰購物中心與林口長庚醫院，昨有不少家庭遊客到此逛街、吃飯，廖先生一家一早就從A21站出發，先到台北走走，中午再到長庚醫院站吃飯、逛購物中心；住在林口的王小姐也是全家一早試乘到台北，她表示，機捷不塞車、很便利，但如果不趕時間，還是會選收費較便宜的公車。

身障的蘇先生連續兩天從台北搭乘機捷到長庚醫院看診，他認為機捷的無障礙設施很友善，但若到桃園區、中壢區，交通時間和價錢都不及台鐵。

蘇先生還指出，A8站出口至長庚醫院間的文化一路、復興一路口，行人穿越道只裝設單側號誌燈、相當危險；市府交通局對此回應說，鼓勵行人從A8站與長庚醫院間的天橋通行，但考量平面仍有行人穿越需求，會檢討增設行人專用號誌。

廣告
  • 桃園大眾捷運公司昨晚表示，昨天全線總運量有九萬八千多人次，比前幾天都多。（記者陳昀攝）

    桃園大眾捷運公司昨晚表示，昨天全線總運量有九萬八千多人次，比前幾天都多。（記者陳昀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
800年貝塚螺貝 重建奇萊平原變遷史

成功大學考古所去年到花蓮「達固湖灣」拜訪撒奇萊雅族耆老，意外在古戰場挖出多顆貝塚螺貝，經考證已有八百多年歷史。花蓮市洄瀾人文館結合多項出土文…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：〈北部〉試乘首遇假日 家庭客機捷一日遊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.