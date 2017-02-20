〈北部〉試乘首遇假日 家庭客機捷一日遊

2017-02-20

〔記者陳昀、李容萍、邱奕統／桃園報導〕前天週六是補班日，機場捷運自由試乘昨逢第一個假日，各站湧入許多「機捷一日遊」的家庭乘客。桃園大眾捷運公司統計，昨全線總運量為九萬八千多人次，較前幾天都來得多，桃捷也微調機制加速疏運，桃園市各站都不太需要排隊。

昨天桃園市除了A8長庚醫院站、A18高鐵桃園站、A21中壢環北站，其他各捷運站人潮依舊不多，不過各班直達車、普通車都相當擁擠，以A8站為例，第一梯次排隊人潮眾多，站務人員釋出近八百張號碼牌持續發放，並安排工作人員於驗票閘門協助，動線大致流暢。

A8長庚醫院站緊鄰購物中心與林口長庚醫院，昨有不少家庭遊客到此逛街、吃飯，廖先生一家一早就從A21站出發，先到台北走走，中午再到長庚醫院站吃飯、逛購物中心；住在林口的王小姐也是全家一早試乘到台北，她表示，機捷不塞車、很便利，但如果不趕時間，還是會選收費較便宜的公車。

身障的蘇先生連續兩天從台北搭乘機捷到長庚醫院看診，他認為機捷的無障礙設施很友善，但若到桃園區、中壢區，交通時間和價錢都不及台鐵。

蘇先生還指出，A8站出口至長庚醫院間的文化一路、復興一路口，行人穿越道只裝設單側號誌燈、相當危險；市府交通局對此回應說，鼓勵行人從A8站與長庚醫院間的天橋通行，但考量平面仍有行人穿越需求，會檢討增設行人專用號誌。