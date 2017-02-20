〈中部〉彰化基層農會選舉 綠營翻盤無功

2017-02-20

綠營佈署永靖、花壇 不敵現任派

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣農會農事小組和會員代表選舉，昨天投開票結果，全縣平均投票率五一．九七％，廿六鄉鎮市仍然維持現有「一片藍天」的局面，綠營插旗未成，選前積極佈署的永靖鄉和花壇鄉變天未成。

廿六鄉鎮市中，投票率最高的是永靖鄉八六．八七％，埔鹽鄉二八．四七％最低，有投票權農會會員共九萬四千一百六十九人，四萬八千九百三十六人投票。

這回選出的會員代表，將於三月三日召開會員代表大會選理事、監事和縣級代表，三月十四日開理監事會，選理事長、常務監事和聘任總幹事，通常，掌握代表席次過半佔優勢。選舉結果若沒有意外的話，廿六鄉鎮市總幹事候聘合格的人選，四鄉鎮候聘總幹事新任，包括員林鎮、二林鎮、伸港鄉、芬園鄉，廿二鄉鎮市候聘總幹事是現任爭取連任的總幹事，他們接任新職或蟬聯成功的機率都頗高。

芬園黃翊愷掌握44席 勝券在握

目前就芬園鄉有兩人通過合格候聘的總幹事，二搶一席，兩人都非現任者，黃翊愷是芬園鄉長洪慶章的兒子、溫宗頴是前彰化市長溫國銘的兒子，第二代政治世家之爭，開票結果會員代表應選四十五席，黃的人馬掌握四十四席，獲得壓倒性勝利。

綠營選前積極佈署的花壇鄉和永靖鄉，其中花壇鄉現任總幹事顧碧琪是國民黨縣議員顧黃水花的女兒，民進黨籍鄉長李成濟有意將綠營勢力延伸到農會系統，不過，應選四十五席會員代表，顧碧琪掌握較多席次佔上風。

被視為一級戰區的永靖鄉，現任總幹事林秀惠競逐候聘連任，面對綠營推派人選、現任縣府參議謝昌達，謝昌達雖未取得合格候聘總幹事資格，綠營仍不放棄，力拚第二輪競逐，但會員代表席次僅掌握九席，想扳回一成，困難度極高。

二林邱士平掌握36席 勝選在望

二林鎮農會，新任前縣府農業處長邱士平，應選四十五席會員代表席次中，掌握卅六席，勝負也幾成定局。另外，鹿港鎮應選四十五席，現任總幹事紀呈聰掌握廿五席，低空飛過門檻。