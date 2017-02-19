〈南部〉《申請金氏紀錄》260兩黃金龜 澎湖1酒店古禮迎回

2017-02-19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今年元宵節鎖港北極殿二百六十兩黃金大龜王，由澎湖福朋喜來登酒店副董張翔閎，以六聖杯乞得，他昨天依循古禮，在鑼鼓隊助陣下，迎回飯店安座；張翔閎並將申請黃金龜金氏世界紀錄認證，同時設計擲筊送住宿，提供國內外遊客體驗澎湖傳統文化。

澎湖乞龜獨具特色，民眾前往大小廟宇，擲筊向神明乞求銅錢龜或金龜，討得一整年好運道。

最引人注目的是，鎖港北極殿二百六十兩大金龜，是全國最重的黃金龜，今年由澎湖福朋喜來登酒店副董事長張翔閎乞得，昨由張翔閎率隊到鎖港恭迎黃金龜王。

迎黃金龜王隊伍 先遊行市區

隊伍還先繞行鐵線、澎管處、石泉、馬公市區等地，再安座在酒店大廳，所到之處鞭炮聲不斷，並有舞龍舞獅表演。

張翔閎表示，考慮申請金氏世界紀錄認證，為澎湖增添新的觀光景點，並結合傳統民俗擲筊乞龜，設計六聖杯以上免住宿費或送餐券等，每日定時開放，讓遊客體驗澎湖元宵文化，同時也讓黃金龜王成為飯店的鎮店之寶。