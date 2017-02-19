| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉《申請金氏紀錄》260兩黃金龜 澎湖1酒店古禮迎回

2017-02-19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今年元宵節鎖港北極殿二百六十兩黃金大龜王，由澎湖福朋喜來登酒店副董張翔閎，以六聖杯乞得，他昨天依循古禮，在鑼鼓隊助陣下，迎回飯店安座；張翔閎並將申請黃金龜金氏世界紀錄認證，同時設計擲筊送住宿，提供國內外遊客體驗澎湖傳統文化。

澎湖乞龜獨具特色，民眾前往大小廟宇，擲筊向神明乞求銅錢龜或金龜，討得一整年好運道。

最引人注目的是，鎖港北極殿二百六十兩大金龜，是全國最重的黃金龜，今年由澎湖福朋喜來登酒店副董事長張翔閎乞得，昨由張翔閎率隊到鎖港恭迎黃金龜王。

迎黃金龜王隊伍 先遊行市區

隊伍還先繞行鐵線、澎管處、石泉、馬公市區等地，再安座在酒店大廳，所到之處鞭炮聲不斷，並有舞龍舞獅表演。

張翔閎表示，考慮申請金氏世界紀錄認證，為澎湖增添新的觀光景點，並結合傳統民俗擲筊乞龜，設計六聖杯以上免住宿費或送餐券等，每日定時開放，讓遊客體驗澎湖元宵文化，同時也讓黃金龜王成為飯店的鎮店之寶。

廣告
  • 澎湖福朋喜來登酒店迎回鎖港北極殿260兩重的黃金龜王，考慮申請金氏世界紀錄認證，為澎湖增添新的觀光景點（記者劉禹慶攝）

    澎湖福朋喜來登酒店迎回鎖港北極殿260兩重的黃金龜王，考慮申請金氏世界紀錄認證，為澎湖增添新的觀光景點（記者劉禹慶攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
杜絕工業區養地 擬修法強制買回

不要想養地賺錢，購地廠商趕快建廠，否則未來產業創新條例修法通過後，可能面臨被政府強制買回工業區土地的命運。市府經發局局長方進呈昨天說，行政院…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：〈南部〉《申請金氏紀錄》260兩黃金龜 澎湖1酒店古禮迎回


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.