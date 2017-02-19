〈北部〉農漁會今改選 檢警緊盯賄選
拜訪瑞穗6農代 表達查賄決心
〔記者花孟璟／花蓮報導〕基層農漁會農事小組長、農會代表選舉今天登場，花蓮南區四個農會競爭白熱化！檢警密切關注可能賄選情資，檢察官會同警方昨天還逐一拜訪瑞穗鄉六名農會代表，宣示查賄決心！
花蓮基層農會選舉今天開跑，投票時間是上午九點到下午三點，農會會員可依通知前往各分區農會的投開票所進行投票。花蓮縣政府農業處統計，花蓮縣十個鄉鎮地區農會，共有二萬零七十五名農會會員，應選三百三十八名會員代表、一百三十一名農事小組長；至於花蓮區漁會會員總數三千九百零六人，應選廿七名農會代表，共四十四人參選；應選十三名農事小組長、共三十一人登記。
其中花蓮中南區的四個農會因為總幹事都有二人以上角逐，為掌握理監事席次，各推出支持人馬參選農會代表，導致選戰白熱化。其中鳳榮農會應選三十九名農會代表，卻有七十一人角逐選戰；各農會會員人數最多（三千二百一十一人）的玉溪農會，應選四十五人有八十人參選，富里鄉農會應選三十五人也有多達五十五人加入戰局，地方賄選耳語也相當多！
由於花蓮檢方近日共接獲基層農漁會選舉十件賄選情資，動員檢警進行深入調查，檢察官江昂軒進駐鳳林警察分局，昨會同分局長楊峰明、偵查隊刑警等前往瑞穗鄉拜訪黃姓、簡姓、魏姓等共六名農會代表。
江昂軒強調，農漁會選舉有納入選罷法，只要以金錢財物進行前金後謝、或其他不正利益作為對價交換，都屬於賄選行為；而依照農會法規定，行賄有選舉權之人可處三年以下有期徒刑、併科三萬元以下罰金；以暴力或非法方法妨害他人競選者，可處五年以下有期徒刑，得併科五萬元以下罰金；如查獲候選人賄選、暴力競選，依法廢止候選人資格，已當選者則當選無效。呼籲不要以身試法。
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標題：〈北部〉農漁會今改選 檢警緊盯賄選
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