〈北部〉水汴頭大橋親水河岸 4月開工

2017-02-19

耗資1億多 明年5月完工

〔記者謝武雄／桃園報導〕南崁溪水汴頭大橋的橋身採取沒有橋墩的「單斜橋塔斜張橋」設計，去年初啟用後成為新地標，由於大橋連接中正藝文特區及南崁新市鎮，都屬於人口高密度區域，市府水務局將斥資一．三四億元辦理水汴頭大橋的親水河岸工程，營造兩公頃的親水河域，預計四月開工、明年五月完工，將與水汴頭大橋燈光互相輝映，塑造景觀地標。

新建攔河堰 營造2公頃親水河域

水務局長劉振宇、水利養護工程科長邱鵬豪表示，水汴頭大橋的親水河岸計畫，規劃在水汴頭大橋至經國橋之間新建一座攔河堰，攔河堰寬四十七公尺、長三十公尺、堰高一．八公尺，約可營造兩公頃的親水河域，攔河堰採取與中庄調整池同樣設計的活動堰，河水超過設定高度後，閘門會自動開啟，不會有溢堤的問題。

另外，水域會新建多層次的護岸來強化保護，保障堤防安全，並改善周遭自行車道系統，未來在順水左岸興建自行車道連通到經國重劃區，在順水右岸直接穿越水汴頭大橋，讓自行車道不必與莊敬路共用車道，民眾騎自行車不但更安全，也可欣賞水景。

邱鵬豪表示，攔河堰完工後，因為水質污濁問題，暫時不會開放，初期會以路燈、綠化植栽、投影設施等，讓水汴頭大橋的周遭地景更豐富。

第二階段會配合南崁溪礫間工程整治、桃園區污水下水道工程，等水質改善到一定程度後，再開放作為親子戲水的場域，也會推廣輕艇等水上運動，加上各項綠美化、休憩設施，讓水汴頭大橋的周遭地景更豐富。