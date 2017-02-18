〈台北都會〉蒸汽火車頭無緣》山佳鐵道公園 改放煤斗車
安全與管理卡關
〔記者張安蕎、賴筱桐／新北報導〕陳列在新北市藝文中心角落的「DT675蒸汽火車頭」，是全台僅存四輛日治時代古物之一，保存良好，但鮮少有人參觀，逐漸被淡忘。台鐵與市府原本想攜手合作，把火車頭搬到山佳鐵道公園，與百年古蹟山佳車站相互輝映，形成鐵道主題新景點，卻因安全與管理問題無法克服，協調一年多仍破局，樹林區公所將改為陳列調動機與煤斗車。
這輛編號DT675的D51型蒸汽火車頭生產於一九四二年，行駛台鐵縱貫線近四十年，可說是創造台灣經濟奇蹟的功臣之一，重逾一百二十四公噸，民國九十六年，當時的台北縣政府登錄為文化資產「一般古物」。
二次大戰前後，台灣共引進三十七輛D51型煤水蒸汽火車，戰後台鐵局重新編號改為「DT650型」，至今僅剩四輛「最後的蒸汽火車」獲保存，包括嘉義東石港的DT651、台南體育公園的DT652、彰化扇型車庫的DT668及板橋藝文中心的DT675。
DT675目前陳列在新北市藝文中心角落，外觀以玻璃門上鎖，受到良好保存，但距離板橋車站遠，加上大台北地區鐵路地下化後，年輕一代對鐵道文化較無情感連結，一開始雖曾風光安置、舉辦導覽及體驗活動，如今已被冷落，令不少鐵道迷惋惜。
見證山佳煤礦
這座老火車頭曾運載山佳煤礦，配合山佳車站古蹟修復，市府原想斥資三百萬元把火車頭移至站旁，成為見證歷史的最好註腳，搭配周邊煤礦遺跡，更可形成鐵道主題新景點，卻因擺放環境及安全維護問題而破局。
文化局主任秘書翁玉琴說，樹林區公所今年一月邀請專家學者、鐵道協會、當地里長及相關單位開會研商，多數出席者認為，山佳鐵道公園腹地狹小，車頭重逾百噸，地坪恐無法承載重量，且有管理維護預算、申請建築執照等問題。
半線鐵道文史工作室總幹事馬昌宏說，火車頭是文資古物，不該放置在露天環境日曬雨淋，若無安全措施，珍貴零件一旦遭竊，恐無法再找到替代品，建議應移交專業鐵道單位，例如未來台北將建置的鐵道博物館，較能妥善保存。
也有民眾認為，珍貴的文化資產應讓更多人知道，建議市府舉辦活動活化火車頭，提升價值。
樹林區公所決定斥資一百五十萬元，改向台鐵購置DL1044型調動機及35H21000型煤斗車，預計四月在占地三千八百平方公尺的山佳鐵道公園展示，與山佳車站串聯為觀光景點。
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標題：〈台北都會〉蒸汽火車頭無緣》山佳鐵道公園 改放煤斗車
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