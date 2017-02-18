〈北部〉搶優秀生 東華、台觀祭獎學金
2017-02-18
〔記者花孟璟／花蓮報導〕大學學測成績剛出爐，各大學馬上宣傳各家招生「優勢」，國立東華大學為留住後山學生，從九十九年起實施「獎勵東部（宜花東）高中優秀新生入學辦法」及「菁英學生入學獎學金設置辦法」，七年來共一百零七人領到獎學金、共減免學雜費九百五十萬元，最高一人領到卅萬元獎金。
東華大學校長趙涵捷說，學測成績公布後，高中生開始準備面試，他推薦學生就讀東華，雖然學校位於花蓮，交通比較不方便，註冊率仍高達九十五．三五％；為鼓勵學生設有獎學金，針對宜花東學生的獎學金，只要學測總級分五十六以上或國英數任一科滿級分，透過大學甄選管道入學該校，第一學期可免繳學雜費，接下來七個學期只要成績達標，可繼續全額減免獎學金，學測七十級分以上，還可領六個學期共卅萬元獎學金。
無獨有偶，位在壽豐鄉的私立台灣觀光學院因學生少，每次都被教育部「點名」招生不力，讓校方頗不平，隨著招生季節到來，學校與各觀光飯店企業交流，最近與麗寶集團旗下連鎖飯店的花蓮福容飯店合作，成立「麗寶文創觀光休閒產業人才築夢培育基金」，並有交流人才培育計畫，將提供優秀學生獎助學金，總額三百萬元，並可前往福容旗下十五間分店實習及就業。
台觀校長劉國成說，去年九月起，該校大學部二年級至四年級生，申請麗寶餐旅人才培育獎助，共八名學生錄取、每人每學期領二萬五千元獎助金，並到飯店進行一年的幹部儲訓，畢業後將成為飯店幹部優先培訓對象。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
國光客運老舊 宜蘭8月前汰換20輛
引進低地板公車 友善老幼國五翻車造成卅三死，大客車安全問題引發關注，宜蘭縣國光客運車齡老舊，且搭乘巴士需爬三、四層階梯，對老人及幼童極不友善…
網友回應
熱門新聞
- 機捷效率差 鐵道專家預言「預辦登機遲早收攤」
- 北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
- 水情吃緊 恐影響今夏供電
- 花現禮服 立體堆疊浪漫性感
- 費雪中心奇蹟 郭泓志奔教士
- 干預匯率 美作賊喊抓賊
- 台灣燈會吸人潮 高鐵彰化站載客量也「翻身」
- 反年改 退伍軍人衝撞國防部
- 〈台股青紅燈〉員工認股權的笑話
- 02/18 各報重點新聞一覽
- 巴國清真寺遭恐攻 當局擊殺39名武裝份子
- 父洗澡突癱軟 10歲兒打119搶回命
- 大到不能關！韓財閥罪犯特赦前例多
- 三星老臣︰停下每件事 全力救少主
- 〈食光走廊〉克勞蒂亞和海蓮娜
- 裘莉愛上小丑 傑瑞李透趁虛送暖
- 證券行情表、證券表格
- 霍特帥駕超跑 撞爛名車不心疼
- 自由廣場》電視台就少這一台
- 表哥阿福同居 蔡萬霖︰像多了私人教練
- 搶進倫敦世錦賽 何盡平找跑感
- 王心凌雪地初體驗 姚元浩PO照放閃
- 紅白塑膠袋做洋裝 登倫敦國際時尚展
- 北韓索金正男遺體 馬國要求提供親人DNA
- 台維斯盃》五盤大戰連敗中國 今雙打最後一搏
- 平均日讀20本 她去年借閱7294本書
- 曾子余舊屋犯煞 新家犯小人
- Oris保育鯊魚 潛水限量錶募資金─巴塞爾暖場 限定Hammerhead錶款捐助鯊魚救援計劃
- 募款起內訌 李來希、劉亞平互嗆
- 閨密案延燒 三星少主收押
- 沒搶到郭泓志 葉君璋失望也高興
- 加速建案去化 名軒讓利5~8%
- 自由廣場》結論不對 理由如垃圾
- 遲到罰款變善款 補習班充滿正能量
- 勞工部長改提名 首位西裔閣員
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei touts new solar power plant
- 北韓旅居大馬貿易商 被指洩漏金正男行蹤
- 自由廣場》問題不在廉價旅行團
- 陸副總理汪洋與美財長通話 討論經濟合作
- 警界人事大調動／警政署副署長 王隆接任
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉搶優秀生 東華、台觀祭獎學金
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分