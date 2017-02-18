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〈北部〉搶優秀生 東華、台觀祭獎學金

2017-02-18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕大學學測成績剛出爐，各大學馬上宣傳各家招生「優勢」，國立東華大學為留住後山學生，從九十九年起實施「獎勵東部（宜花東）高中優秀新生入學辦法」及「菁英學生入學獎學金設置辦法」，七年來共一百零七人領到獎學金、共減免學雜費九百五十萬元，最高一人領到卅萬元獎金。

東華大學校長趙涵捷說，學測成績公布後，高中生開始準備面試，他推薦學生就讀東華，雖然學校位於花蓮，交通比較不方便，註冊率仍高達九十五．三五％；為鼓勵學生設有獎學金，針對宜花東學生的獎學金，只要學測總級分五十六以上或國英數任一科滿級分，透過大學甄選管道入學該校，第一學期可免繳學雜費，接下來七個學期只要成績達標，可繼續全額減免獎學金，學測七十級分以上，還可領六個學期共卅萬元獎學金。

無獨有偶，位在壽豐鄉的私立台灣觀光學院因學生少，每次都被教育部「點名」招生不力，讓校方頗不平，隨著招生季節到來，學校與各觀光飯店企業交流，最近與麗寶集團旗下連鎖飯店的花蓮福容飯店合作，成立「麗寶文創觀光休閒產業人才築夢培育基金」，並有交流人才培育計畫，將提供優秀學生獎助學金，總額三百萬元，並可前往福容旗下十五間分店實習及就業。

台觀校長劉國成說，去年九月起，該校大學部二年級至四年級生，申請麗寶餐旅人才培育獎助，共八名學生錄取、每人每學期領二萬五千元獎助金，並到飯店進行一年的幹部儲訓，畢業後將成為飯店幹部優先培訓對象。

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  • 每年3月起進入大專院校招生季，各校多提出獎助方案，爭取高中學子青睞。（記者花孟璟攝）

    每年3月起進入大專院校招生季，各校多提出獎助方案，爭取高中學子青睞。（記者花孟璟攝）

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