〈中部〉性平爭議教材未停用 議員撕書抗議

2017-02-18

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議員黃馨慧一再追擊具爭議的性別探索教材，十七日率數十位家長在光明國中門口召開記者會，直斥「我是公是母」，教材竟讓孩子自己決定性別，學校卻硬要教，氣得當場撕破書頁。

市府：校方選書權 不應遭干預

市府回應，「性別光譜」是以生物學的角度用「公」與「母」解釋生理性別，實務上老師在講授時，多採用補充教材搭配教學，願將相關意見轉達給教育部。不過，教育應尊重專業，只要是合法的教材，不樂見政治人物干預校方選書權。

市議員黃馨慧與李中多次在議會要求具爭議性的性別課綱、教材、宣傳品不宜使用，並經三讀通過，但有家長發現多所國中疑似使用有爭議性的性平教材，引發家長不滿要求刪除，十七日在光明國中門口開記者會，要求各國中立刻停用。

黃馨慧說，教材內容以公母解釋性別，做男做女可以自己決定，讓孩子很迷惑，「性別光譜」甚至教孩子去質疑自己的性別，議會已決議不得使用，但仍有七十六所國中在教，根本不尊重家長教育權；家長也氣憤的說，這是幫學生洗腦。

李中說，教育局應該要求所有市立學校不要「執意」使用具爭議性教材，應該尊重議會決議。

光明國中校長胡金枝從善如流表示，將不會依「性別光譜」內容授課，並改以學校自編「生涯學習檔案」替代因應，以「尊重」與「愛」教導學生正確性平觀念，希望學生家長能放心。