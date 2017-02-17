〈中部〉體驗農家樂 韓生：台灣人真熱情

2017-02-17

〔記者湯世名／花壇報導〕「台灣人真熱情！」十一名韓國青少年學生昨天來台展開為期十二天的「農業外交」，首站抵達彰化縣花壇鄉，由農會總幹事顧碧琪為他們導覽當地特產的茉莉花產業，還帶著他們下田採收小番茄、草莓，更安排學生住在農民家裡Long Stay體驗農村生活，鄉親們熱情招呼，讓這群學生感受到零距離的熱情和溫暖。

抵達彰化花壇 感受茉莉花香

由中華民國國際農村青年交流協會主辦的「台韓四健農村青年訪問」活動，昨天由兩名韓籍領隊率年齡層在十一歲至十八歲之間的十一名韓國青少年學生抵達花壇鄉，農會總幹事顧碧琪以茉莉花茶表演「茶道」，泡出好茶宴饗來賓，陣陣香氣撲鼻，學生們直呼「好香唷！」顧碧琪說這就是真正天然的茉莉花香。

首度下田採果 大快朵頤開心

學生們緊接著到田裡扮成農民採收小番茄、草莓，體驗農村生活，還當場大快朵頤，吃得不亦樂乎。十二歲的尹勇海（譯音）透過翻譯開心的說，生平第一次下田當農夫，農民親切招呼，讓他對於台灣人的熱情，畢生難忘。

這十一名學生一連五天被安排住進多個縣市鄉鎮的農民家裡，其中尹勇海、馬志勳二名學生住在花壇鄉農會陳姓農民家裡Long Stay，並將在花壇國中隨班附讀，實地體驗農庄的生活與文化。

顧碧琪表示，這次國際年輕友人來訪，走進台灣的庄腳，雖然彼此語言不通，雞同鴨講和當地阿公、阿嬤聊天，但彼此都感受到零距離的熱情和溫暖，堪稱是一次成功的「農業外交」。