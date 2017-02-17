〈中部〉連2年無滿級分 雲林高中校長：非城鄉差距
2017-02-17
〔雲林小組／綜合報導〕大學學測放榜，雲林縣連續二年沒有應屆畢業生考滿級分，各校認為主因是學生臨場表現失常，與學習城鄉落差無關。虎尾高中校長薛東埠希望能與各校檢討教學方向。
全縣3人74級分 虎高20人考70級分以上
今年學測雲林有三人考七十四級分，分別是虎尾高中陳俞君、正心中學熊政凱、吳芳郡；全縣共有三十八人考七十級分以上，其中虎尾高中破紀錄有廿人、正心中學有八人、斗六高中七人、文生中學與楊子高中各有二人、一人。
陳俞君與吳芳郡都希望能就讀醫科，熊政凱希望朝物理科學發展；另警大也是許多七十級分同學優先選擇學校，他們不諱言表示，選擇警大工作比較有保障，人要實際一點，「先求有、再求好。」
斗六高中黃宥豪高一時校排還在百名外，高二受當年台中一中一位高一成績也很不好、從高二發憤圖強，最後拿到滿級分學長的鼓舞，加倍努力讀書，拿下七十一級分，他很感謝當年說出那番話的學長。
雲林縣已連續兩年沒有學測滿級分學生，薛東埠覺得城鄉差距不是主要原因，鼓勵大家仍應兼具升學與生活教育；文生中學校長呂松林、斗六高中教務主任呂冠見也不認為是城鄉差距使然，而是今年學科考題偏難，加上學生臨場表現失常所致，現階段將加強學生面試實習，協助學生能錄取自己心中最理想的學校科系。
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