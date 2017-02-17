〈中部〉投縣最高73級分 目標台大資工
數學科難 高分群學生減少
〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕十二年國教首屆畢業生學測成績出爐，今年數學科太難，讓南投縣社區高中的高分群普遍減少，未出現滿級分，最高分是普台高中綦家承的七十三級分，弘明高中的陳樵殊七十一級分、中興高中的黃溢賢和普台傅琬雲則同為七十級分，三人分列第二、三高分。
考出全縣高中最高分的綦家承，僅數學和國文考十四級分，其餘三科滿分，父親是中央大學電機系教授的他，受父親啟發，把台大資工系當成第一志願。
第二名的陳樵殊則因數學、英文表現失常，總分比他想的稍低，讓有意朝醫科邁進的他，未來在選填志願上需多加斟酌。
考出七十級分的黃溢賢、傅琬雲，黃溢賢沒有補習，都靠自己用功，他的目標是清大電機系；而傅琬雲的語文很強，夢幻校系是台大心理系。
今年因為數學科非常難，頂標級分雖與去年一樣是六十二級分，但前標和均標都下降一級分，縣內高中考出六十級分以上的人數普遍減少，中興高中去年有五十四人，今年則有廿二人，但人數仍是全縣之冠；暨大附中去年有三人，今年則有一人；竹山高中則成長，去年兩人，今年增為四人，而南投高中最高分則為五十九級分。
儘管今年的高分群人數減少，但繁星計畫仍可幫助這些學校的高分學生，上台清交成政等名校，像暨大附中的陳致呈考出六十六級分， 應可上台大獸醫系；而縣立旭光高中陳彥丞六十四級分，也可望透過繁星計畫上台大物理治療系，或其他學校的藥學系。
今年原住民學生和新住民之子，也有不錯表現，國立中興高中布農族學生史瑋馨、旭光高中賽德克族學生林永昌，各考出五十二和五十五級分，而媽媽是菲律賓籍的陳百翰也考出五十三級分，林永昌希望成為該校首位考上警大的原住民，而史瑋馨則希望唸獸醫系，將來回山上當獸醫。
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標題：〈中部〉投縣最高73級分 目標台大資工
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