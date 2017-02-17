| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自殺炸彈客襲擊巴基斯坦聖殿 至少72死250傷 捲入閨蜜干政醜聞 三星少主李在鎔被捕
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉投縣最高73級分 目標台大資工

2017-02-17

數學科難 高分群學生減少

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕十二年國教首屆畢業生學測成績出爐，今年數學科太難，讓南投縣社區高中的高分群普遍減少，未出現滿級分，最高分是普台高中綦家承的七十三級分，弘明高中的陳樵殊七十一級分、中興高中的黃溢賢和普台傅琬雲則同為七十級分，三人分列第二、三高分。

考出全縣高中最高分的綦家承，僅數學和國文考十四級分，其餘三科滿分，父親是中央大學電機系教授的他，受父親啟發，把台大資工系當成第一志願。

第二名的陳樵殊則因數學、英文表現失常，總分比他想的稍低，讓有意朝醫科邁進的他，未來在選填志願上需多加斟酌。

考出七十級分的黃溢賢、傅琬雲，黃溢賢沒有補習，都靠自己用功，他的目標是清大電機系；而傅琬雲的語文很強，夢幻校系是台大心理系。

今年因為數學科非常難，頂標級分雖與去年一樣是六十二級分，但前標和均標都下降一級分，縣內高中考出六十級分以上的人數普遍減少，中興高中去年有五十四人，今年則有廿二人，但人數仍是全縣之冠；暨大附中去年有三人，今年則有一人；竹山高中則成長，去年兩人，今年增為四人，而南投高中最高分則為五十九級分。

儘管今年的高分群人數減少，但繁星計畫仍可幫助這些學校的高分學生，上台清交成政等名校，像暨大附中的陳致呈考出六十六級分， 應可上台大獸醫系；而縣立旭光高中陳彥丞六十四級分，也可望透過繁星計畫上台大物理治療系，或其他學校的藥學系。

今年原住民學生和新住民之子，也有不錯表現，國立中興高中布農族學生史瑋馨、旭光高中賽德克族學生林永昌，各考出五十二和五十五級分，而媽媽是菲律賓籍的陳百翰也考出五十三級分，林永昌希望成為該校首位考上警大的原住民，而史瑋馨則希望唸獸醫系，將來回山上當獸醫。

廣告
  • 中興高中最高分黃溢賢考出70級分。（記者陳鳳麗攝）

    中興高中最高分黃溢賢考出70級分。（記者陳鳳麗攝）

  • 普台報佳績，綦家承（左）是南投最高分，傅琬雲（右）是南投第三高分，校長林秋惠（中）開心恭喜兩人。（普台高中提供）

    普台報佳績，綦家承（左）是南投最高分，傅琬雲（右）是南投第三高分，校長林秋惠（中）開心恭喜兩人。（普台高中提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
投縣最高73級分 目標台大資工

數學科難 高分群學生減少十二年國教首屆畢業生學測成績出爐，今年數學科太難，讓南投縣社區高中的高分群普遍減少，未出現滿級分，最高分是普台高中綦…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：〈中部〉投縣最高73級分 目標台大資工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.