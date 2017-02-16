快訊明華園愛的波麗路台中登場
〈中部〉草屯農會選舉「賄聲賄影」 投檢察長出招
2017-02-16
〔記者陳鳳麗／草屯報導〕草屯鎮農會選舉，被視為農會選舉一級戰區，賄選傳聞甚囂塵上，南投地檢署檢察長楊秀蘭昨親赴草屯鎮農會拜會理事長李崧存、總幹事蕭忠郁，兩人強調，現任派乾淨理性參選，對手派不斷出文宣抹黑，楊秀蘭認為，選民的眼睛是雪亮的，也希望該選舉能平和順利。
基層農會會代選舉十九日投票，草屯鎮農會因有「現任」和「舊勢力復仇」兩派對決，八十八名會員代表候選人要搶四十五席次，競爭空前激烈，其中只有石川和土城兩里同額選舉，其他廿五里都十分激烈，除送禮品，也有人出動戰車型宣傳車在大街小巷穿梭。
而現任鎮代林金潭為凸顯自己清白參選，用一部機車放置宣傳箱和一個擴音器，自己騎車「凸歸選區」，他說，碧峰里有四、六平方公里，自己三週騎機車跑了二萬二千公里，希望用兩條腿加機車來打一場乾淨選戰。
由於現金買票傳聞不斷，一票從一萬二千、一萬、六千、三千到一千元都有，檢警不斷收到情資，南投地檢署檢察長楊秀蘭，昨日下午在警方陪同下，親赴草屯鎮農會拜訪理事長李崧存、總幹事蕭忠郁，希望各候選人都拒絕買票，也強調檢警抓賄選決心不變，賄選獎金高達二百萬元，請選民來賺兩百萬元。
蕭忠郁和李崧存強調，該派堅持乾淨和理性選舉，且農會去年獲得國家金安獎的肯定，卻不斷被對手派抹黑，讓他們委屈又無奈，楊秀蘭則強調，選民的素質不斷提高，也相信大家的眼睛是雪亮的，一定會選給最能為農民做事的人選。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
可望超越高雄 自來水普及率上半年拚96％
台中市每天自來水用水需一百五十萬噸，而去年底至今年初降雨量比往年少，鯉魚潭目前蓄水率為五十九．一九％，自來水公司第四區管理處表示，已與石岡壩…
網友回應
熱門新聞
- 設計1日遊讓司機遊客好累？ 武陵農場：不接受抹黑
- 北韓官員力圖勸阻未成 金正男驗屍完成
- 〈實現我的旅遊夢〉花小錢圓夢─巴黎經濟遊
- 表哥「四」不可當 國王1分氣走湖人
- 王勝偉可望當複翁 月薪50萬非夢事
- 台幣升值1.03角
- 譚詠麟出輯 五月天助攻
- 雅加達首長選舉無人過半 4月再戰
- 黃鐙輝不換襪 拗曾子余聞腳味
- 法國嗆俄羅斯 干預總統大選就等著被報復
- 全球暖化 南極海冰面積縮至38年來新低
- 前黃復興主委挺郝
- 社論》「俗又大碗」討不到真便宜
- SUBARU全新Impreza 登台上市
- 林書豪前東家湖人尼克 市值可觀
- 深夜手工甜點 限量白色情人
- 蘭嶼核廢料 台電9年內遷離
- 黃復興急轉彎︰免另繳百人連署書
- 薪酸 導遊蕭如進 賣命一天800元
- 〈台股青紅燈〉彈性休假 台股變盤
- 水手國王當家 拚個10來運轉
- 里長禁餵流浪貓 女罵白痴賠2萬
- 盛弘去年營收新高 今年聚焦醫療服務
- 華碩首季PC營收 估季減15-20%
- 自由廣場》憑啥不讓俺入黨？
- 許可制改登記制 簡化退場機制
- 川普：兩國方案非解決以巴衝突唯一答案
- 日發表互動式人形機器人
- T.O.P金俊秀 「星」兵照曝光
- 125kg憂鬱少年 縮胃狂瘦54kg變型男
- 大剌剌坐上白宮大位 伊凡卡挨轟
- 福伯駕機險撞百人客機 飛行執照恐吊銷
- 自由廣場》別讓台灣芬蘭化
- 2017日內瓦錶展專輯1：總論
- 《行政部門檢討》強制遊覽車裝動態資訊系統
- 健康充電站─癌症醫學講座
- 張孝全貼心餵食鄭秀文 女神挑猛男 先驗胸肌
- 桃園監理站︰出事車 勘驗結構無問題
- 裘莉的味道 兒時母親的最愛
- 2017日內瓦錶展專輯8：陀飛輪競技3
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉草屯農會選舉「賄聲賄影」 投檢察長出招
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分