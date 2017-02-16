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〈中部〉草屯農會選舉「賄聲賄影」 投檢察長出招

2017-02-16

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕草屯鎮農會選舉，被視為農會選舉一級戰區，賄選傳聞甚囂塵上，南投地檢署檢察長楊秀蘭昨親赴草屯鎮農會拜會理事長李崧存、總幹事蕭忠郁，兩人強調，現任派乾淨理性參選，對手派不斷出文宣抹黑，楊秀蘭認為，選民的眼睛是雪亮的，也希望該選舉能平和順利。

基層農會會代選舉十九日投票，草屯鎮農會因有「現任」和「舊勢力復仇」兩派對決，八十八名會員代表候選人要搶四十五席次，競爭空前激烈，其中只有石川和土城兩里同額選舉，其他廿五里都十分激烈，除送禮品，也有人出動戰車型宣傳車在大街小巷穿梭。

而現任鎮代林金潭為凸顯自己清白參選，用一部機車放置宣傳箱和一個擴音器，自己騎車「凸歸選區」，他說，碧峰里有四、六平方公里，自己三週騎機車跑了二萬二千公里，希望用兩條腿加機車來打一場乾淨選戰。

由於現金買票傳聞不斷，一票從一萬二千、一萬、六千、三千到一千元都有，檢警不斷收到情資，南投地檢署檢察長楊秀蘭，昨日下午在警方陪同下，親赴草屯鎮農會拜訪理事長李崧存、總幹事蕭忠郁，希望各候選人都拒絕買票，也強調檢警抓賄選決心不變，賄選獎金高達二百萬元，請選民來賺兩百萬元。

蕭忠郁和李崧存強調，該派堅持乾淨和理性選舉，且農會去年獲得國家金安獎的肯定，卻不斷被對手派抹黑，讓他們委屈又無奈，楊秀蘭則強調，選民的素質不斷提高，也相信大家的眼睛是雪亮的，一定會選給最能為農民做事的人選。

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