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〈南部〉新化蟋蟀路燈 目前還保留4種

2017-02-15

〔記者吳俊鋒／新化報導〕蟋蟀是新化票選的吉祥物代表，十三年來公所製作了多款造型路燈，形塑在地意象的街景特色，雖然因更新LED路燈，有的已經拆卸，但區長鄭道立表示，目前還保留四種，遊客們可以多留意一下，會有不同的發現，增添觀光樂趣。

鄭道立說，蟋蟀路燈約在民國九十三年開始設置，歷經徐茂喬、姚溪海等兩任鎮長，都有不同的款式推出，多走Ｑ版的可愛路線，但也有比較生動的具象創作，曾被誤認是蝗蟲或蚱蜢，為街景意象的營造增添話題。

鄭道立指出，蟋蟀造型路燈原本有五種，但以塑鋼製作的白色款，因LED路燈的更新，已經拆卸下來，僅剩的四款都是金屬材質，且採灰黑為主調，比較不會失真。

新化國中前的蟋蟀路燈，屬於寫實版的，而民生、中山路段的蟋蟀路燈，也是透過人行步道空間改造計畫經費所設置，設計上卻比較可愛，但與楊逵文學紀念館周邊的蟋蟀路燈，外型則有點雷同。

而早期的蟋蟀路燈，以大頭的「黑龍仔」造型居多，目前在區公所附近也能看到，但從褪色、斑駁的外殼，可以想見年代已久遠。

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  • 新化國中前的蟋蟀路燈，造型比較寫實。 （記者吳俊鋒攝）

    新化國中前的蟋蟀路燈，造型比較寫實。 （記者吳俊鋒攝）

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