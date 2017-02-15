| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉台中市營養午餐空心菜農藥殘留超標 恐都吃下肚

2017-02-15

黃蘿蔔、豆干等食材也不合格

〔記者張菁雅／台中報導〕學校已開學，學生開始吃營養午餐，市議會國民黨團十四日召開記者會表示，衛生局一○五年底公布上學期營養午餐檢驗結果，空心菜、黃蘿蔔、豆干等食材不符合標準，空心菜農藥更超標十六倍，痛斥市府食安破功，恐讓學童吃下萬斤有毒蔬菜。

藍議員批食安破功 超標16倍

國民黨團書記長李中表示，一○五年底衛生局公布抽驗學校上學期營養午餐結果，空心菜被驗出含有「賽座滅」農藥殘留○．一六ppm（標準○．○一ppm）、黃蘿蔔含「苯甲酸」○．六八g/kg（標準○．六g/kg）、豆干含「過氧化氫」（標準不得檢出），其中，空心菜是由農業局輔導契作，從生產端到學校端都沒檢出農藥殘留，直到學童吃下肚後才發現。

黨團執行長顏莉敏指出，市府每個環節都失職，包括農業局未控管好農藥使用方式、經發局未在果菜市場快速篩檢、衛生局未及早抽樣檢驗、教育局後知後覺，契作蔬菜供應學校營養午餐每週約一萬公斤，空心菜佔大部分，檢驗期將近一個月，學童恐怕已吃下萬斤農藥空心菜。

議員楊正中、黃馨慧則說，市長林佳龍去年五月還領取行政院頒發的食安計畫競賽獎金八千三百萬元，市府計畫寫得漂亮，執行卻毫無步驟，呼籲行政院收回這筆獎金。

家長會建議每月公布檢驗結果

台中市家長會長協會理事長洪資源質疑，連契作的蔬菜都含農藥，其他未抽驗的蔬菜是否也有問題，他建議衛生局檢驗過程應邀家長代表參與，且每月公布檢驗結果。

教育局：通報停用 廠商記點處分

教育局長彭富源對此表示，檢驗不合格的食材除由衛生局查處外，教育局已通報學校立即停用，並請學校依契約對廠商記點處分；另外，該局三月起將請學校午餐生鮮食材採用具有機、產銷履歷、ＣＡＳ台灣優良農產品、吉園圃四種標章及農產追溯條碼的農產品，讓學校午餐使用到的生鮮農產品做到源頭把關。

農業局：將加強食材抽驗

農業局指出，收到農藥殘留訊息後已要求立即停止供應，未來將加強食材抽驗；此外，農業局在后里設置十公頃有機園區，今年已委外經營，未來有機園區生產的蔬菜將可提供學童食用。

廣告
  • 圖為學生享用營養午餐情形，與新聞事件無關。 （資料照）

    圖為學生享用營養午餐情形，與新聞事件無關。 （資料照）

  • 台中市議會國民黨團抨擊市府失職，讓學童吃下農藥殘留超標的空心菜。 （記者張菁雅攝）

    台中市議會國民黨團抨擊市府失職，讓學童吃下農藥殘留超標的空心菜。 （記者張菁雅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
百年前賴和詩句 記述北港燈節情趣

台灣燈會北港燈區為見證百年前巷弄燈會盛況，邀文史工作者抄錄台灣文學之父賴和百年前描述巷弄燈會的北港竹枝詩，詩句還提及少女向媽祖訴說心事，卻被…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：〈中部〉台中市營養午餐空心菜農藥殘留超標 恐都吃下肚


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.