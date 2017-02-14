〈南部〉地震預警？ 善化苓興宮主神托夢「外宿」

2017-02-14

〔記者吳俊鋒／善化報導〕真的很神奇！善化區六分寮苓興宮的主祀神明在農曆年前突然托夢要暫時離開，信眾都很納悶，擲筊後再次確認旨意，只好依循辦理，迎請至他處安奉。元宵節凌晨地牛翻身，造成廟埕金爐嚴重毀損，各界才恍然大悟，時間點之巧合，讓「千歲爺外宿、預警強震」之說，成為熱門話題。

農曆年前指示至少待到元宵後

「神明警震」之謎，起於女信徒楊淑惠在農曆年的送神日前，夢見苓府千歲指示，必須暫時外宿，至少要待到元宵節後，她心想「廟的主人新春期間怎能不在家」，地方鄉親也納悶，引發議論。

由於從未聽聞神明想暫時「離廟出走」，楊淑惠因此請教民俗專家廖大乙如何處理，但他也是首度遇到這樣的事，兩人當時到廟裡擲筊，希望再次確認。沒想到連獲十個聖杯，信眾們認為神意已決，就依照指示，將開基的苓府千歲迎請至市區的祀典武廟寄宿。

211地震 廟前金爐嚴重毀損

元宵節凌晨台南近海地牛翻身，規模不小，所幸僅傳出零星災情，但苓興宮前的金爐卻被震壞，鳳凰造型的雕飾都掉落，毀損嚴重，幸未傷及無辜，但神明要求外宿的時間點，巧合到令人驚奇。

廖大乙說，苓興宮應該是這次地震少數屋損嚴重的受災戶之一，當時主祀神明為何執意外宿，信眾各有解讀，很多人認為千歲爺透過這樣的方式在警示。

民眾更打趣說，既然毀損的只有金爐，神明或許在呼籲響應環保政策，不希望信眾再焚燒金紙了。

但也有人質疑是當時金爐施工品質不佳，才造成毀損，一切純屬巧合，畢竟其他廟宇都未傳出重大災情，眾說紛紜。

廖大乙說，依照當時托夢指定的時間，前天元宵節一過，已讓苓府千歲離開祀典武廟，由於佳里區的金唐殿即將舉辦王船醮，已安排前往參禮，暫時供奉在那裡；至於地震警示之謎，就等回宮時再擲筊請示。