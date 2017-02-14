〈台北都會〉救市長民調？ 柯媽致電里長拜年
民進黨指選舉動作 提早布局
〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲民調「斷崖式暴跌」至低點四十％，至今未顯著攀高。為挽救民調，柯文哲今年竟祭出「媽媽牌」，特請母親何瑞英逐一致電給北市里長拜年。對此，民進黨發言人、市議員阮昭雄解讀，「柯媽」很有群眾魅力，此舉無疑是「選舉動作」，提早為連任布局；國民黨市議員吳世正則譏諷，柯文哲是「一市之長」、「首都之長」，應獨當一面，卻請遠在新竹的「柯媽」出馬，這是公私不分、非專業表現，更坐實「媽寶」稱號！但北市府發言人劉奕霆則否認此事是為了選舉。
國民黨大酸「媽寶」 批公私不分
年前柯媽、柯爸就已上電視節目為兒子宣傳，收視率均比兒子柯文哲高。為求連任，柯文哲於過年期間祭出「媽媽牌」，特請母親何瑞英於農曆年後，逐一致電給北市里長拜年。中山區正守里長林洳萱昨受訪表示，上週突然接到「035」開頭的市內電話，接聽後對方就說︰「你好，我是柯Ｐ媽媽。」過程僅寒暄，未提及選舉，但昔日沒接過類似電話，難免引人聯想。
北市府發言人否認為選舉
大同區景星里長張惠雯則說，共接到兩通拜年電話，分別於二月九日、十三日，但因一時反應不過來，均未多聊；她認為，市長把事情做好，會比打電話噓寒問暖更有感。
有里長接到兩通 但未多聊
對此，民進黨市議員顏若芳昨在臉書發文表示，「柯Ｐ已經進入選戰模式了嗎？」同黨市議員阮昭雄昨受訪表示，「柯媽」有群眾魅力，此舉無疑是「選舉動作」，顯示柯文哲擔心民調墜跌影響連任，但民進黨不會畏懼。
市府發言人劉奕霆回應，此舉無關選舉。他表示，春節期間，柯市長行程滿檔，無法親自與北市里長拜年，因此委請母親代勞；柯媽應允後，柯市長便把北市里長通訊錄交給柯媽處理。
研考會主委曲兆祥表示，去年三月發生「小燈泡事件」，市長柯文哲民調「斷崖式暴跌」至最低點四十％；去年九月，民調才回穩至四十五％。
柯P各區小旅行 了解地方議題
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲去年上半年民調直直落，直到去年九月至今均維持在四成五滿意度；而為了讓政策可以更貼近地方需求，去年十月開始安排各區小旅行，會選擇一個週六、日到行政區，由區公所安排行程。北市府秘書處媒體事務組表示，市長舉辦小旅行目的是給各區長出功課，由區公所安排市長到各行政區，了解地方關切議題或懸而未決的問題；至今年二月已走完北市所有行政區，是否再辦第二輪，會再討論。
松山區長薛秋火表示，市長是二月五日到松山區小旅行，區公所安排市長到兩處市民農場，也騎車到錫口碼頭，當地里長反映，希望錫口碼頭能做水上遊憩設施，也建議將五分埔、饒河街兩處商圈整合成錫口觀光商圈。他說，由於適逢春節，因此市長發放小提燈，民眾與市長的互動都很融洽。
信義區長游竹萍表示，信義區小旅行是去年十月卅日，區公所安排柯文哲到和興、德興礦坑及糶米古道等較接近大自然的景點；因市長重視社區老人供餐，也安排市長前往較特別的永春市場老人供餐點。
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