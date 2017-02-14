〈北部〉竹市南港賞鳥區 打造步道、景觀台

2017-02-14

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府規劃南港賞鳥區生態景觀加值工程，昨天動土，將打造賞鳥步道與景觀平台，預計八月底完工，屆時民眾可觀看十月候鳥遷移的壯觀景象與欣賞海景、夕照。

林智堅表示，新竹市香山地區依山傍海，擁有蔚藍海景、美麗夕照和國際級濕地，自然生態、景觀豐富，但過去維護管理不當，導致十七公里海岸線逐漸凋零，市府這兩年來已投入三億五千兩百九十五萬元進行整理與再造，重塑風貌。

參與這項工程的建築師王柏仁說，景觀平台的設計會以保育角度出發，弱化建築物主體，凸顯環境景觀，不只設置具公共廁所功能的景觀平台，也會串聯原有「風車塔」，結合植物、水塘及海洋，讓建築物隱身在大自然中。

林智堅說，過去很多車友反映十七公里海岸線終點站缺乏休憩場所，市府今年斥資一千萬元設置景觀平台，提供遊客休憩、賞鳥及眺望海景，之後會再投入兩千五百萬元進行「南港賞鳥公園幽徑景觀再造計劃」，打造觀光新景點。

林智堅說，除了香山濕地賞蟹步道，南港賞鳥區可觀賞到水鳥齊飛的壯觀景象，還可在騎自行車後短暫休息，欣賞夕陽晚霞美景。