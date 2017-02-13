〈台北都會〉（北市）體力衰退？ 柯參加路跑只跑1公里
〔記者鍾泓良、張議晨／台北報導〕台北市長柯文哲昨天上午參加「二○一七台北渣打馬拉松」，也下場要跑兩公里。柯過去雖曾挑戰騎腳踏車「一日雙城」、「一日雙塔」，但昨天跑馬拉松明顯體力不足，跑到一半就開始用走的，直到終點線前才衝刺。他說，雖然是預計跑兩公里，但自己才跑一公里，認為自己平常運動只有爬樓梯，跑步還是需要再訓練。
上任後未公布健檢 市府︰柯服藥控制血壓
柯文哲過去常以自己的體力自豪，除每天養成爬樓梯上下班習慣，去年一月曾用十九小時卅五分完成從台北騎到高雄的「一日雙城」，二月挑戰從新北市富貴角到屏東鵝鑾鼻的「一日雙塔」，也曾兩度挑戰一○一國際登高賽。
市府發言人劉奕霆表示，柯文哲二○一五年四月及二○一六年八月都到台大做健檢，今年會再依時程安排，「市長除了服用藥物控制血壓外，身體狀況都滿健康的。」然而，前幾任市長都會定期公布健檢結果，但柯文哲上任至今未延續這項傳統。劉奕霆說，過去未公布是不清楚需要公布，若外界認為有需要未來可公布。
而過去市長選擇聯合醫院做健檢，劉奕霆表示，因為市長過去在台大醫院服務，因此也循往例在台大進行健康檢查。柯文哲台大醫院老同事、聯醫總院長黃勝堅則說，過去聯醫各院區均是獨立醫院，因此市長至市立醫院做健康檢查是不是歷任傳統自己並不清楚，「但如果市長詢問要到哪裡健檢，一定會建議他至聯醫。」
聯醫運動管理中心主任陳宏明表示，熱量不夠或是水分不足，都是導致身體「力不從心」的主因，而慢跑速度超過耐力，也會讓肌肉使用過度產生不適，至於爬樓梯雖與心肺功能有關，但並非長跑運動主要訓練方式，民眾若要增強心肺功能及肌肉力量，仍需有系統接受長期訓練。
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