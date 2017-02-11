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〈中部〉野生動物救傷 苗縣去年成長破5成

2017-02-11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近年來對於社會大眾對於野生動物保育觀念增加，例如石虎議題的關注，苗栗縣政府農業處自然保育科統計，去年野生動物救傷收容共計兩百五十次，較前年只有一百六十次，成長了逾五成，顯示民眾對於落難野生動物愈來愈關心。

農業處表示，處理野生動物救傷收容數據提高雖然不能直接證明野生動物數量增加，但卻代表了有更多人願意幫助野生動物，一旦大眾對於野生動物的關注提高，更有利野生動物代代繁衍。

農業處指出，最近才野放今年第一隻猛禽大冠鷲，這隻「二○一七第一鷹」在去年底於苗栗縣大湖鄉山區被熱心民眾發現受到獸夾傷害一趾因壞死截除，不過經過三週的休養治療後，評估這隻大冠鷲其他三趾仍能抓握獵物，保有在野外環境生存的能力，所以野放回大自然中讓大冠鷲自由翱翔。

另外，農業處也感激民眾對於保育議題關心，例如之前有民眾發現飼養的八隻土雞被不明動物獵殺，通報農委會特有生物研究保育中心後由苗栗縣府協助處理，設置誘捕籠後兇手是保育類動物鳳頭蒼鷹，仍不計土雞損失傷害，立刻聯繫農業處帶回處理，就是友善對待野生動物的實例。

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  • 野生動物救傷收容，苗縣成長破5成。（縣府提供）

    野生動物救傷收容，苗縣成長破5成。（縣府提供）

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