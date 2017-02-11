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〈中部〉候車亭增太陽能、照明 偏遠優先

2017-02-11

今年目標2百座 省電又減碳

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市原縣區公車候車亭簡陋，多數缺乏照明設備，市府交通局為提升民眾夜間候車安全，今年將在兩百座候車亭內增設太陽能及照明設備，偏遠地區優先，總建置經費一千六百萬元，預計每年約可省下廿八萬度電，並減少碳排放量一百五十一公噸。

台中市目前已建置四百八十二座候車亭，但原縣區候車亭多屬原鄉鎮公所或善心人士自行設置，設備十分簡陋，且普遍沒有照明設備。市議員林碧秀等多位原縣區議員要求儘速改善，交通局這兩年雖已施作不少，但因各地候車亭形式不一，有待逐一克服安裝電力設備的難題。

交通局長王義川指出，去年石岡區有十座縣市合併前設置的候車亭，由於沒有照明設備，乘客夜間得摸黑等候公車，甚至司機也看不到乘客，過站不停時有所聞；交通局因此著手改善候車亭照明設備，同時整併候車亭與站牌，增加公車路線圖。

王義川表示，去年底，交通局已完成招標，今年將可於兩百座候車亭內增設太陽能及照明設備。新式太陽能候車亭可有效提升夜間辨識度，並視太陽能發電效益增設公車動態顯示器，營造智慧生活城市，同時具節能減碳的重要性。

住在山區的市議員張玉嬿表示，山區日照充足，更能發揮太陽能候車亭效用，能見度更清晰，方便年紀偏高的乘客在任何時候查找公車動態，建議山區的候車亭應優先設置。

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  • 原縣區公車候車空間簡陋，有些只有站牌，交通局將改善。（記者黃鐘山攝）

    原縣區公車候車空間簡陋，有些只有站牌，交通局將改善。（記者黃鐘山攝）

  • 交通局為晚歸的人留燈，石岡區候車亭增設照明設備。（記者黃鐘山攝）

    交通局為晚歸的人留燈，石岡區候車亭增設照明設備。（記者黃鐘山攝）

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