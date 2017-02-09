〈中部〉鹿草國中改公辦民營惹反彈 縣府：誤解

2017-02-09

馬稠後開發 吸引人才進駐

〔記者蔡宗勳／鹿草報導〕嘉義縣政府因應馬稠後工業區開發，擬規劃鹿草國中公辦民營，不料引發地方大反彈，民代和家長會都表達反對，鹿中家長會長楊明賢更抨擊縣府「此舉如同將鹿中賣掉」；縣教育處長王建龍則指，外界誤解好政策，將持續溝通，納入家長心聲，攜手創造優質的教育環境。

教育處長王建龍指出，馬稠後產業園區陸續開發後，為吸引並延攬國內外優秀人才移居，並提供園區投資廠商員工子女就學需求，且為提昇偏鄉教育品質，縣府依「公立國民小學及國民中學委託私人辦理條例」進行專案評估，期在鹿草打造一個從國小到高中的雙語教學環境。

王建龍強調，公辦民營後，縣府及社區仍有督導機制，私人辦學績效也有評鑑及獎懲機制，若未達標準就會依相關規定終止委託；縣府雖暫停原訂二月廿二日舉行的公聽會，教育處仍會繼續加強和鄉親的溝通工作，讓鄉親了解這是徹底改善鹿草子弟求學環境最佳契機。

鄉長、議員遞反對連署書

但地方並不領情，鹿草出身的國民黨籍縣議員詹琬蓁在臉書發文質疑縣府做法，昨天民進黨籍的鹿草鄉長楊秀玉以及縣議員林沐惠等人，連袂拜會副縣長吳芳銘遞交「反對連署書」，請縣府再多方思量，不要造成難以收拾局面。

楊明賢說，縣府為了迎合馬稠後工業區所謂的科技人才子弟，擬在鹿中設立國際班，是徹底瞧不起在地的鹿草人。他更質疑，若由私人經營，一切以利益為優先，不顧孩子品格發展，將來包括校服、冷氣等收費，誰來監督？

嘉縣教處長澄清 仍是公立

王建龍澄清說，鹿中轉型改為公辦民營學校仍是公立學校，優勢在於較能跳脫傳統教育法規限制，且私人辦學可兼顧開拓學校特色及因地制宜，提供更優質學習環境，長久而言，對地方和學子都是大利多。