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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉小檔案：頭城老街

2017-02-07

頭城是清嘉慶年間，漢民進入蘭陽平原開墾的第一個據點，有著「開蘭第一城」的重要歷史地位；頭城老街因鄰近烏石港，當時交通方便，成為宜蘭開發初期的政經中心。

頭城老街的發展，分成嘉慶年間的烏石港時期、清光緒至日治的頭圍港時期、日治至民國五十九年的鐵路時期，以及五十九年至今的沒落時期；在沒落之前，老街一直是區域內貨物重要集散地。

隨著時代變遷，交通運輸方式轉變，烏石港發生淤積，老街逐漸沒落，許多歷史建築被拆除改建，只剩下慶元宮、南北門福德祠、十三行街屋、盧纘祥故宅、盧纘祥故宅前池塘、新長興樹記、老鴻長興等點狀分布的歷史建物，老街原貌已逐漸消失。

老街建物保存或列入古蹟並不容易，例如十三行街屋曾被列為三級古蹟，卻被住戶要求解除，如何凝聚共識獲得支持，是老街保存與發展的重要工作。

（資料來源：宜蘭縣文化局提供，記者林敬倫整理）

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標題：〈北部〉小檔案：頭城老街


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