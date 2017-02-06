〈南部〉屏東借書率吊車尾 擴館藏書增10萬冊

2017-02-06

〔記者邱芷柔／屏東報導〕全國公共圖書館統計二○一五年各縣市的借閱率，屏東縣僅百分之二十五．一五，遠低於全國平均值百分之八十六．七一，排名吊車尾，為了搶救屏東的閱讀風氣，縣府文化處計畫擴建屏東縣中正圖書館，提供更完善的閱讀資源與空間。

中正圖書館與文化處辦公廳舍共用位於大連路的五樓建築，去年屏東演藝廳落成啟用後，文化處各科室預計今年二月底進駐演藝廳，原辦公廳舍將整建擴充圖書館功能。

文化處圖資科長張關評表示，中正圖書館內約有二十八萬冊館藏，是屏東縣內所有圖書館館藏最豐的地方，也是借閱率最高的圖書館，擴建後預計可再增加十萬冊藏書。

張關評說，整建後的圖書館面積將從原本五千六百三十三平方公尺，提升為六千一百四十平方公尺，閱覽席次也將從一百八十席增加至七百一十四席，提升整體閱讀空間。

文化處指出，去年縣內借閱冊數前三名依序為中正圖書館、復興圖書館、潮州圖書館，倒數五名則為霧台、三地門、牡丹、來義、泰武，屏東地區因幅員廣、預算少，在閱讀風氣推動上比其他縣市更具挑戰。

文化處表示，正進行內部空間規劃的中正圖書館，預計明年就能以新面貌和民眾見面，希望多管齊下搶救屏東的閱讀力。