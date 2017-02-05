| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉幸福「棗」到了 「肯納」手作 新人超愛

2017-02-05

〔記者翁聿煌／新北報導〕財團法人台灣肯納自閉症基金會為自閉症和心智障礙者成立「肯納板橋小作所」，以手工精製美味的「幸福棗」禮盒，禮盒內裝有杏仁椰棗、手工餅乾、咖啡或烏龍茶包，搭配由天使們自行彩繪設計的創意圖案禮盒，做為新人結婚的喜餅賀禮；推出以來大受歡迎，也希望消費者繼續支持，實現天使們的就業夢想。

「肯納板橋小作所」服務約二十位自閉症或心智障礙天使，齊心合力製作好吃的「幸福棗」禮盒。幸福棗軟中帶脆的幸福滋味，讓「幸福棗到了」禮盒成為肯納熱銷商品。

社工黃俞榕表示，肯納代表「肯定」與「接納」，基金會要為自閉症正名為「肯納症」，希望社會能多給自閉症孩子包容與關愛。

黃俞榕說，有「肯納症」者跟人說話，無法正視對方，但並不代表不尊重，他們對於自身的情緒較不易表達或控制，許多「肯納症」者卻具有聽覺或視覺上的天份，令人驚嘆。

廣告
  • 肯納小作所的天使們專心製作幸福棗。（記者翁聿煌攝）

    肯納小作所的天使們專心製作幸福棗。（記者翁聿煌攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
板新地區水情稍緊 燈號藍轉綠

因降雨量不如預期，石門水庫水位未明顯回升，經濟部水利署調整板新地區及林口地區水情燈號，由正常的藍燈調整為水情稍緊的綠燈，雖然目前各區供水穩定，市府仍呼籲民眾節約用水。經濟部水利署指出，石門水庫截至二月…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：〈台北都會〉幸福「棗」到了 「肯納」手作 新人超愛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.