〈台北都會〉幸福「棗」到了 「肯納」手作 新人超愛

2017-02-05

〔記者翁聿煌／新北報導〕財團法人台灣肯納自閉症基金會為自閉症和心智障礙者成立「肯納板橋小作所」，以手工精製美味的「幸福棗」禮盒，禮盒內裝有杏仁椰棗、手工餅乾、咖啡或烏龍茶包，搭配由天使們自行彩繪設計的創意圖案禮盒，做為新人結婚的喜餅賀禮；推出以來大受歡迎，也希望消費者繼續支持，實現天使們的就業夢想。

「肯納板橋小作所」服務約二十位自閉症或心智障礙天使，齊心合力製作好吃的「幸福棗」禮盒。幸福棗軟中帶脆的幸福滋味，讓「幸福棗到了」禮盒成為肯納熱銷商品。

社工黃俞榕表示，肯納代表「肯定」與「接納」，基金會要為自閉症正名為「肯納症」，希望社會能多給自閉症孩子包容與關愛。

黃俞榕說，有「肯納症」者跟人說話，無法正視對方，但並不代表不尊重，他們對於自身的情緒較不易表達或控制，許多「肯納症」者卻具有聽覺或視覺上的天份，令人驚嘆。